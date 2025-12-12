“Pone en riesgo a los testigos”: choque entre exministro Reyes y Petro por corrrupción en la Dian

Durante la plenaria en el Senado sobre el proyecto de ley para la reducción de salarios de los congresistas Foto: El Espectador - José Vargas

El exministro de Comercio Luis Carlos Reyes confrontó al presidente Gustavo Petro por casos que presuntamente vinculan a familiares del mandatario en casos de corrupción en la DIAN. Según detalló el exfuncionario, algunas personas del círculo más íntimo del Jefe de Estado habrían tenido relación con Diego Marín Osorio, alías ‘Papá Pitufo’, hecho que desató una pelea que avanza con acusaciones de corrupción.

Fue en uno de los programas del periodista Daniel Samper en el que Reyes se sometió a una cuestionamiento de polígrafo y allí dejó algunos comentarios que dejaron entredicho al propio presidente Petro. Interrogado por el caso de ‘Papá Pitufo’ y su presunta implicación en el Gobierno, el exfuncionario detalló que sí hubo interés de altos mandos del gabinete que tuvieron acercamientos con con el acusado contrabandista, así como también aseguró que familiares del presidente habrían caminado por esa misma senda.

Asimismo, respondió de forma afirmativa a la pregunta de nexos de familiares del jefe de Estado con Marín Osorio o sectores del contrabando, sin dar nombre alguno. Eso sí, cuestionado por Juan Fernando Petro, hermano del presidente, Nicolás, el hijo mayor e incluso el ministro Armando Benedetti, de todos aseguró que “sí” habrían tenido estos nexos. A ello se suma que dejó en el aire la posibilidad que la campaña del 2022 haya sido infiltrado por dineros ilícitos.

Estas acusaciones despertaron la ira del presidente Petro, quien no tardó en dar respuesta a su exministro. El mandatario hizo alusión a la etapa en la que Reyes estuvo al frente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) - donde se originan las principales acusaciones de implicación de ‘Papá Pitufo’ - y culpó a Reyes de tener una doble agenda en la entidad.

El exministro Reyes debe explicar porque introdujo a la DIAN a Alexandra Rizo y porque razón lo saqué de la DIAN.



La investigación adelantada por mi gobierno sobre una DIAN paralela que utiliza el software de la entidad para evadir impuestos y realizar contrabando técnico con… https://t.co/qYQ6vhD2Qy — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 12, 2025

"El exministro Reyes debe explicar porque introdujo a la DIAN a Alexandra Rizo y porque razón lo saqué de la DIAN“, dijo Petro. Asimismo el mandatario señaló que ”la investigación adelantada por mi gobierno sobre qqxxxDIAN paralela que utiliza el software de la entidad para evadir impuestos y realizar contrabando técnico con sellos oficiales ha sido entregada a la fiscalía y haré públicos sus resultados".

La respuesta, sin embargo, desencadenó una nueva replica de Reyes, quien cuestionó las declaraciones de reyes y su papel en la lucha contra la corrupción. En primera instancia el exdirector de la Dian señaló que su salida de ese organismo se produjo para asumir el ministerio de Industria y Comercio, algo propiciado por el propio Petro.

De otro lado, Reyes insistió por la protección de los testigos en el caso, haciendo alusión al nombre de Alexandra Rizo, quien habría declarado en varios de estos casos, incluido el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por el que ya fueron imputados los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco. Rizo sería testigo en el caso del primero.

Finalmente, Reyes manifestó que “usted es el presidente de la República y sus palabras ponen en riesgo la seguridad de testigos valientes como la persona que menciona”.

El choque se produce en medio de estos escándalos y de una confrontación de sectores de la izquierda en materia presidencial. Ese bloque cuenta con el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo y al propio Reyes. Ambos buscan llegar a la Presidencia, pero lo harán alejados del Frente Amplio del presidente Petro y del sector Unitarios que lidera el exembajador Roy Barreras, a quien el exministro Reyes denunció en numerosas oportunidades.

