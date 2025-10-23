Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Colombia y Estados Unidos enfrían tensiones: hubo cita entre canciller y McNamara

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio y el Encargado de Negocios, John McNamara se reunieron en Bogotá. El encuentro concluyó con el compromiso de reactivar los diálogos, mientras que el embajador, Daniel García - Peña, retomará actividades en Washington.

Redacción Política
23 de octubre de 2025 - 10:46 p. m.
La canciller, Rosa Villavicencio, reunida con el Encargado de Negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara.
La canciller, Rosa Villavicencio, reunida con el Encargado de Negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara.
Foto: Cancillería
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La canciller Rosa Villavicencio, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña y el encargado de negocios en Bogotá, John McNamara, sostuvieron un encuentro de alto nivel para relajar las tensiones avivadas desde el fin de semana entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

El encuentro tuvo como finalidad encontrar una salida vía diplomática luego del reciente cruce de declaraciones entre los dos jefes de Estado y en el que el magnate acusó a Petro de ser un líder del narcotráfico. La cita desarrollada en Bogotá permitió definir puntos claros para las relaciones entre los mandatarios a futuro, en medio de una clara incertidumbre por los comentarios proferidos por funcionarios de la Casa Blanca.

Y es que el panorama se torna cada vez más caldeante. Luego de un extenso mensaje del presidente estadounidense a su homólogo colombiano, Petro determinó llamar a consultas al embajador Daniel García-Peña, acusando, además, unas intenciones de violación de la soberanía colombiana por parte del mandatario norteamericano.

Esta situación provocó que Trump anunciara medidas económicas contra Colombia dentro de la que se incluye la imposición de aranceles a los productos exportados a Estados Unidos, así como la cancelación de ayudas económicas que afectaría a los programas de seguridad y, precisamente, de lucha contra las drogas que avanzan en suelo colombiano.

NOTICIA EN DESARROLLO ***

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Donald Trump

Rosa Villavicencio

John McNamara

Daniel Garcia Peña

Embajador de Colombia en Estados Unidos

 

Michael Myers(apgw0)Hace 5 minutos
En que idioma se comunicará la canciller chancleta ?? Que le dirá al otro señor ?? .. ou mister, we believe that comandante hugo chavez is still alive, and talks to us like a pajarito ...
Jorge López(60581)Hace 14 minutos
Como Petrorian tiene todos sus capitales seguros en el exterior, no le importa arriesgar el futuro económico de mas de 40 millones de colombianos, el Cantinflas del Megáfono!
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.