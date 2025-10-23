Colombia y Estados Unidos enfrían tensiones: hubo cita entre canciller y McNamara

La canciller, Rosa Villavicencio, reunida con el Encargado de Negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara. Foto: Cancillería

La canciller Rosa Villavicencio, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña y el encargado de negocios en Bogotá, John McNamara, sostuvieron un encuentro de alto nivel para relajar las tensiones avivadas desde el fin de semana entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

El encuentro tuvo como finalidad encontrar una salida vía diplomática luego del reciente cruce de declaraciones entre los dos jefes de Estado y en el que el magnate acusó a Petro de ser un líder del narcotráfico. La cita desarrollada en Bogotá permitió definir puntos claros para las relaciones entre los mandatarios a futuro, en medio de una clara incertidumbre por los comentarios proferidos por funcionarios de la Casa Blanca.

Canciller @ryvillavicencio reitera el compromiso de continuar armonizando las relaciones entre Colombia y Estados Unidos👇https://t.co/08ejZjrYkJ pic.twitter.com/QsTk6TKOS2 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 23, 2025

Y es que el panorama se torna cada vez más caldeante. Luego de un extenso mensaje del presidente estadounidense a su homólogo colombiano, Petro determinó llamar a consultas al embajador Daniel García-Peña, acusando, además, unas intenciones de violación de la soberanía colombiana por parte del mandatario norteamericano.

Esta situación provocó que Trump anunciara medidas económicas contra Colombia dentro de la que se incluye la imposición de aranceles a los productos exportados a Estados Unidos, así como la cancelación de ayudas económicas que afectaría a los programas de seguridad y, precisamente, de lucha contra las drogas que avanzan en suelo colombiano.

