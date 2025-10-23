Logo El Espectador
“Me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses”: Petro respondió a Trump

En una rueda de prensa, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el jefe del Estado colombiano era “un matón” y anunció que se le suspendieron todos los pagos a Colombia.

Redacción Política
23 de octubre de 2025 - 02:26 p. m.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por las declaraciones en las que lo calificó de “matón” y anunció la suspensión de pagos a Colombia. De acuerdo con él, buscará defenderse ante la justicia.

“Me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense. Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”, señaló.

El mandatario agregó que su gobierno se mantendrá atento para “cuando requiera [su] ayuda para luchar contra el narcotráfico”, así como “con los Estados quieran [su] ayuda”. En todo caso, se trata de otro nuevo episodio de choque entre las dos administraciones, incluso después de que se hayan bajado las tensiones en los últimos días.

En su declaración, Trump aseguró que Petro “es un hombre malo” que “ha perjudicado mucho a su país”. Más allá de eso, hizo una advertencia en la que apuntó que “más le vale [al presidente colombiano] cuidarse, o [tomarán] acciones muy serias contra él y su país” e informó que este mismo miércoles se “suspendieron todos los pagos a Colombia”.

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, fue llamado a consultas este lunes, después de que una publicación de Trump este domingo, en la que utilizó términos similares contra el jefe de la Casa de Nariño. Aunque hubo conversaciones con el encargado de negocios de la Casa Blanca, John McNamara, para mantener los diálogos, las tensiones siguen creciendo.

Por Redacción Política

Michael Myers(apgw0)Hace 10 minutos
Otra asesoría de $5 millones de dólares para "defenderse" de lo que dice cuando está borracho o drogado ..
LEFR(9389)Hace 17 minutos
Y por qué no aprovecha el momento y se vá para USA a defenderse. Que renuncie al cargo, se le puede regalar hasta un megáfono para que vaya a USA y haga todo lo pertinente allí, que contrate a sus abogados pagándolos de su bolsillo. Eso sería muy bueno.
Usuario(63255)Hace 35 minutos
Trump el asesino en contra de Colombia que quiere paz y reconciliación.
Pelagato(41805)Hace 38 minutos
Tal vez los audios de Benedetti y el caso del hijo de Petro puedan ser suficientes para graduar al presidente de narcotraficante en USA. Mejor bajarle a los ánimos.
REFLEXIONE(94518)Hace 1 hora
El que tiene rabo de paga, no se arrime a la candela. El inquilino no debe olvidar su pasado como guerrillero, el que en Colombia lo hayan indultado, como lo dice cepeda, no borra de la historia sus acciones irregulares amparadas dizque por delitos políticos, mejor que no revuelva el avispero porque de repente sale más desacreditado de lo que está ahora, que mida las consecuencias e impacto de sus acciones.
