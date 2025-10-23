“Me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses”: Petro respondió a Trump

Resume e infórmame rápido

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por las declaraciones en las que lo calificó de “matón” y anunció la suspensión de pagos a Colombia. De acuerdo con él, buscará defenderse ante la justicia.

“Me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense. Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”, señaló.

De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense.



Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe.



Cuando requieran nuestra… https://t.co/EQbXYRRQeB — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 22, 2025

El mandatario agregó que su gobierno se mantendrá atento para “cuando requiera [su] ayuda para luchar contra el narcotráfico”, así como “con los Estados quieran [su] ayuda”. En todo caso, se trata de otro nuevo episodio de choque entre las dos administraciones, incluso después de que se hayan bajado las tensiones en los últimos días.

En su declaración, Trump aseguró que Petro “es un hombre malo” que “ha perjudicado mucho a su país”. Más allá de eso, hizo una advertencia en la que apuntó que “más le vale [al presidente colombiano] cuidarse, o [tomarán] acciones muy serias contra él y su país” e informó que este mismo miércoles se “suspendieron todos los pagos a Colombia”.

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, fue llamado a consultas este lunes, después de que una publicación de Trump este domingo, en la que utilizó términos similares contra el jefe de la Casa de Nariño. Aunque hubo conversaciones con el encargado de negocios de la Casa Blanca, John McNamara, para mantener los diálogos, las tensiones siguen creciendo.

