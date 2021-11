Pérez le propuso a Gaviria que el Partido Liberal participe en consulta con Petro

Luis Pérez, exgobernador de Antioquia, intentó que el Partido Liberal entrara en la consulta del Pacto Histórico para que la colectividad se hiciera un camino a la Casa de Nariño en las elecciones de 2022. Sin embargo, la idea no prosperó.

Como contó el propio Pérez, ayer se reunió con el expresidente César Gaviria, director de la organización política. En ese espacio, propiciado por el exjefe de Estado, conversaron sobre 2022 y Pérez, que toda la vida ha militado en el liberalismo, puso sobre la mesa la opción: le manifestó a Gaviria la intención de que el Partido Liberal ungiera un candidato para que este se midiera en marzo de 2022 con Petro.

“El Partido Liberal es un partido centenario y ha ganado la Presidencia con sectores progresistas, que tienen y sienten los dolores de los ciudadanos. Le propuse al expresidente Gaviria que el partido escogiera un candidato único en una convención y que compitiera, en marzo de 2022, en una consulta popular con el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, para empezar a unir las fuerzas progresistas del país”, afirmó.

La propuesta no encontró acogida pues, dijo Pérez, el expresidente Gaviria quiere concentrarse únicamente en construir una robusta lista de candidatos al Congreso. “No encontré en el presidente una disposición frente a esta propuesta. Ha manifestado que no tiene interés de tener candidato presidencial y que está concentrado en buscar el mayor número de congresistas para Colombia. Me da mucha tristeza que el Partido Liberal se aísle de participar en [la carrera para] elegir presidente”, agregó.

Para Luis Pérez, esta respuesta “lo que está mostrando es que que el Partido Liberal perdió la vocación de poder presidencial”. Por ello, llamó a los “liberales rebeldes” a que se junten y encuentren para construir un proceso de unidad nacional de cara a 2022. “Buscamos que todos los liberales que somos rebeldes nos juntemos para tomar decisiones en el futuro sobre cómo enfrentar el camino hacia la Presidencia de la República”, concluyó.

Para muchos políticos en Medellín, este anuncio de Pérez obedece a una movida política que detrás tiene la firma de Daniel Quintero, el alcalde de la capital paisa. En la ciudad se dice que Luis Pérez es un aliado político de la administración de Daniel Quintero, a quien le atribuyen candidato propio para las elecciones a Congreso de 2022. Se trata del exconcejal Alex Flórez, que renunció hace poco a su curul para aspirar al Senado por el Pacto Histórico, misma coalición que el exgobernador ve como la opción de poder.

Además de los rumores, la propuesta de Pérez llama la atención y es un claro giro en su planteamiento político con miras a las elecciones presidenciales. Luis Pérez hizo parte de la coalición regional en la que estaban figuras como Dilian Francisco Toro y Federico Gutiérrez, dos alfiles de la centro derecha. En ese sentido, el exgobernador liberal estaba en esa línea, que ahora ha mutado a la Coalición de la Experiencia, en la que también está Enrique Peñalosa y, ahora, Juan Carlos Echeverry, pero quizá en estos momentos esté caminando hacia el otro lado.

