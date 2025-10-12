Petrismo y oposición rearman sus estrategias, las calles serán claves | La Mesa Redonda

Así va la pelea entre petrismo y Uribismo por marchas en favor de Palestina Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una semana de marchas, decisiones de alto impacto global, choques en redes y movidas en la Casa de Nariño, la Registraduría y varias entidades más agitaron la política nacional. El oficialismo volvió a las calles, esta vez con la bandera pro-Palestina y desató una fuerte disputa con la oposición, que los señaló de promover vandalismo y violencia con fines electorales. Por estas movilizaciones, el presidente Petro abrió nuevos frentes de discusión con el expresidente Álvaro Uribe y otros de sus contradictores, como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Las toldas petristas también se sacudieron por un fallo judicial que puso en vilo su consulta presidencial del próximo 26 de octubre, en la que esperan definir un candidato único entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Aunque la Registraduría Nacional confirmó que la consulta sí va, en el interior del Pacto Histórico y en otras orillas políticas aún no saben si la misma será interna o interpartidista y cuál será su impacto en la eventual consulta del “frente amplio” en marzo.

Lea también: Petro busca blindar su paz total con más de COP 20.000 millones: se mueve la contratación

En medio de este panorama, lo que ocurre en la Franja de Gaza con el acuerdo entre Israel y Hamás, mediado por la administración de Donald Trump, así como las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, mantienen vivas varias tensiones diplomáticas y repercuten en la agenda local.

Como todos los viernes, en La Mesa Redonda de El Espectador repasamos y analizamos las principales movidas de la política que influyen en el ámbito económico, judicial, internacional, entre otros. Este fue nuestro capítulo del pasado viernes 10 de octubre.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.