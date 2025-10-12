Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Petrismo y oposición rearman sus estrategias, las calles serán claves | La Mesa Redonda

El presidente Gustavo Petro mantiene sus frentes de pelea con Israel y Estados Unidos y, simultáneamente, alienta movilizaciones y actúa como principal operador político de la izquierda. Entre tanto, en la oposición, el Centro Democrático y Cambio Radical buscan cómo hacerle contrapeso en el Congreso y avanzar en una alianza de cara a las elecciones de 2026. De estos temas hablamos en #LaMesaRedonda.

Redacción Política
13 de octubre de 2025 - 01:35 a. m.
Así va la pelea entre petrismo y Uribismo por marchas en favor de Palestina
Así va la pelea entre petrismo y Uribismo por marchas en favor de Palestina
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una semana de marchas, decisiones de alto impacto global, choques en redes y movidas en la Casa de Nariño, la Registraduría y varias entidades más agitaron la política nacional. El oficialismo volvió a las calles, esta vez con la bandera pro-Palestina y desató una fuerte disputa con la oposición, que los señaló de promover vandalismo y violencia con fines electorales. Por estas movilizaciones, el presidente Petro abrió nuevos frentes de discusión con el expresidente Álvaro Uribe y otros de sus contradictores, como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Las toldas petristas también se sacudieron por un fallo judicial que puso en vilo su consulta presidencial del próximo 26 de octubre, en la que esperan definir un candidato único entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Aunque la Registraduría Nacional confirmó que la consulta sí va, en el interior del Pacto Histórico y en otras orillas políticas aún no saben si la misma será interna o interpartidista y cuál será su impacto en la eventual consulta del “frente amplio” en marzo.

Lea también: Petro busca blindar su paz total con más de COP 20.000 millones: se mueve la contratación

En medio de este panorama, lo que ocurre en la Franja de Gaza con el acuerdo entre Israel y Hamás, mediado por la administración de Donald Trump, así como las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, mantienen vivas varias tensiones diplomáticas y repercuten en la agenda local.

Como todos los viernes, en La Mesa Redonda de El Espectador repasamos y analizamos las principales movidas de la política que influyen en el ámbito económico, judicial, internacional, entre otros. Este fue nuestro capítulo del pasado viernes 10 de octubre.

Video Thumbnail

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Petrismo

Uribismo

Marchas

Movilizaciones

Elecciones 2026

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Oposición

Palestina

Israel

Centro Democrático

Venezuela

Estados Unidos

Gaza

Genocidio

Medellín

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.