Petro le responde a López sobre el fracking: “representa el fin de la humanidad”

El presidente Gustavo Petro volvió a rechazar el fracking en Colombia, luego de que la candidata presidencial Claudia López defendiera su uso durante el marco de la convención de Asobancaria, en Cartagena. A través de su cuenta de X, el mandatario escribió: “El fracking representa el fin de la humanidad en manos de la codicia”, en respuesta a las declaraciones de la exalcaldesa de Bogotá.

López había afirmado que en la región Caribe se retomaría la exploración y explotación de “todos los recursos energéticos que tiene Colombia: gas, petróleo, fracking, sol, viento, agua”, señalando que una energía “barata y confiable” es clave para la industrialización del país.

El fracking representa el fin de la humanidad en manos de la codicia. https://t.co/V8GsRCx9UY — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2025

Petro, por su parte, ha insistido durante sus tres años de gobierno en una transición energética que excluya el fracking.

El intercambio marca un nuevo punto de contraste entre el mandatario y la exalcaldesa, quien arrancó en forma su campaña presidencial esta semana. En diálogo con El Espectador, López dijo que “el Gobierno del presidente Gustavo Petro vendió una enorme ilusión de cambio, pero, y debo decirlo con toda claridad, traicionó y deshonró y de ahí la decepción”.

“Ahora, en el país se ve la inseguridad, la salud que funcionaba y se echó para atrás en vez de echar para adelante; tantas promesas incumplidas y la misma corrupción de siempre. La gente dice ‘qué decepción’ y ‘qué frustración’”, agregó la exmandataria local.

Hace más de dos meses, Petro, durante un extenso consejo de ministros televisado, sacó varios minutos para criticar a quien ahora es su contrincante política y señalarla precisamente de una supuesta tradición.

“Claudia López me ha traicionado siete veces; no hay mujer que me haya traicionado más que Claudia López en toda mi existencia. Acordaba conmigo una cosa y al otro día en una emisora decía otra cosa”, precisó el mandatario.

