Gobierno Petro trabaja en resolución para mover normas sobre licitaciones públicas

El presidente Gustavo Petro aseguró este lunes que su Gobierno está trabajando en una resolución con la que quede explícitamente establecido que cualquier licitación que se realice desde el nivel nacional del Ejecutivo tenga una salvaguarda para que cualquier pleito que pueda surgir vaya a tribunales colombianos públicos, y no a los de arbitramento o a los que tienen sede en el país de origen de las empresas que entren en esas disputas.

Lo que dijo el jefe de Estado es que el documento debe mantener lineamientos claros para que no se abra espacio a la solución de controversias en instancias extranjeras cuando los recursos salen del erario y son de origen público colombiano.

“Tiene que salir una resolución, aunque las resoluciones ahora me las tumban, pero que diga explícitamente que en ningún contrato del Ejecutivo nacional debe firmarse cuando el contratista exige que el tribunal de arbitramento, de conciliación, que dirima cualquier conflicto sea el de su país”, precisó Petro durante el anunció de la licitación del llamado aeropuerto del café, evento que lideró desde Manizales (Caldas).

Y agregó: “Es la justicia nacional, cosa que no les gusta a los contratistas, justicia pública nacional, no los comités de arbitraje nacionales que son privados y que se han convertido en un verdadero negocio, político muchas veces, y que tiene como consecuencia el clientelismo judicial. Eso debe terminar”.

Sin embargo, el mandatario no dio mayores detalles de los alcances de su propuesta y aseguró que la abordará en el conejo de ministros que se tiene previsto para este 26 de agosto.

Eso hace que se abra la duda en torno a su vía resolución se puede o no adoptar una medida de esa naturaleza, ya que Ley 1563 de 2012 –conocida como Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional– es la que regula, precisamente, todo lo referente a los tribunales de arbitramento sobre licitaciones, que incluye temas de derecho público y privado y controversias en asuntos relacionados con la contratación estatal, como al final son las licitaciones a las que hace referencia el mandatario.

Queda abierta la licitación del aeropuerto de aerocafé. Espero empresas nacionales e internacionales serias. Cero corrupción que gane el mejor. Caldas y el sur de Antioquia, regiones hermosas serán beneficiadas. pic.twitter.com/ugW3yd9TPV — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 25, 2025

De otro lado, también sin ahondar en la propuesta, el jefe de Estado dijo que está buscando que las concesiones de peajes se levanten para evitar ciertos cobros que recaen sobre los usuarios. Esto, dijo, apegado a la normatividad vigente.

“Concesión que revierta, concesión que no se prorroga, si no que revierte a la nación. La nación verá si puede sostener el mantenimiento de las carreteras, no que se nos dañen en nuestras propias manos”, enfatizó Petro.

