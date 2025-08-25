Petro volvió a negar existencia del “Cartel de los Soles” y habló de propuesta a EE. UU.

El presidente Gustavo Petro habló de Venezuela y el Cartel de los Soles. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro reiteró este lunes, en un mensaje en su cuenta de X, que el “Cartel de los Soles”, que según el gobierno de Donald Trump está liderado por Nicolás Maduro, no existe. Se trata del segundo mensaje del jefe de Estado en ese sentido, pues en otro trino había dicho que ese supuesto cartel es una “mentira” de Estados Unidos que “sirve para invadir países”.

En esta oportunidad, Petro dijo que “el cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”. De acuerdo con su versión, el tráfico de cocaína colombiana por Venezuela “lo controla la junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”.

El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen.



El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente medio.



Le propuse a EEUU y… https://t.co/TGqZMuzaWN — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 25, 2025

El mandatario también dijo que su propuesta a Estados Unidos y Venezuela es que sumen fuerzas con Colombia para derrotar a la llamada junta del narcotráfico. “Es coordinar y no someter”, agregó. Por otra parte, dijo que el problema político de Venezuela “se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito: La gran Colombia potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz”.

En el trino anterior, Petro señaló que el tráfico de cocaína en esa zona es responsabilidad de los mismos que manejan el tráfico en el Catatumbo, los llanos y la Sabana de Bogotá. Además, dijo que ese grupo sería el mismo que lidera el accionar criminal de las disidencias de Iván Mordisco, la segunda Marquetalia y el Clan del Golfo.

En la primera semana de este mes, La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que su oficina ofrece una recompensa de US$ 50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, que en enero asumió un tercer período consecutivo al mando de Venezuela, en medio de los reclamos de fraude electoral de la oposición.

La funcionaria estadounidense, a través de un video, aseguró que el líder chavista usa organizaciones terroristas, como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el “Cartel de los Soles”, para “traer drogas letales y violencia” a Estados Unidos. Según ella, “hasta la fecha, la DEA ha confiscado 30 toneladas de cocaína relacionada con Maduro y sus cómplices, con cerca de 7 toneladas vinculadas con él solamente”.

