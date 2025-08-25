No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Petro volvió a negar existencia del “Cartel de los Soles” y habló de propuesta a EE. UU.

El mandatario aseguró que el tráfico de cocaína colombiana por territorio venezolano es responsabilidad de lo que él llama la “junta del narcotráfico”, la misma organización a la que ha señalado de intentar asesinarlo.

Redacción Política
25 de agosto de 2025 - 04:02 p. m.
El presidente Gustavo Petro habló de Venezuela y el Cartel de los Soles.
Foto: Presidencia
El presidente Gustavo Petro reiteró este lunes, en un mensaje en su cuenta de X, que el “Cartel de los Soles”, que según el gobierno de Donald Trump está liderado por Nicolás Maduro, no existe. Se trata del segundo mensaje del jefe de Estado en ese sentido, pues en otro trino había dicho que ese supuesto cartel es una “mentira” de Estados Unidos que “sirve para invadir países”.

En esta oportunidad, Petro dijo que “el cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”. De acuerdo con su versión, el tráfico de cocaína colombiana por Venezuela “lo controla la junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”.

El mandatario también dijo que su propuesta a Estados Unidos y Venezuela es que sumen fuerzas con Colombia para derrotar a la llamada junta del narcotráfico. “Es coordinar y no someter”, agregó. Por otra parte, dijo que el problema político de Venezuela “se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito: La gran Colombia potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz”.

En el trino anterior, Petro señaló que el tráfico de cocaína en esa zona es responsabilidad de los mismos que manejan el tráfico en el Catatumbo, los llanos y la Sabana de Bogotá. Además, dijo que ese grupo sería el mismo que lidera el accionar criminal de las disidencias de Iván Mordisco, la segunda Marquetalia y el Clan del Golfo.

En la primera semana de este mes, La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que su oficina ofrece una recompensa de US$ 50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, que en enero asumió un tercer período consecutivo al mando de Venezuela, en medio de los reclamos de fraude electoral de la oposición.

La funcionaria estadounidense, a través de un video, aseguró que el líder chavista usa organizaciones terroristas, como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el “Cartel de los Soles”, para “traer drogas letales y violencia” a Estados Unidos. Según ella, “hasta la fecha, la DEA ha confiscado 30 toneladas de cocaína relacionada con Maduro y sus cómplices, con cerca de 7 toneladas vinculadas con él solamente”.

Por Redacción Política

Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 3 minutos
Son los venezolanos los que deben sacar al dictador Maduro. Generar una guerra regional es una irresponsabilidad total, unir elenos, disidencias, clan del golfo, colectivos chavistas y militares de ambos países es crear otra guerra en el mundo. Jajajaja el "Clan de las Lunas" cuando se la inventan
pedrito opinador(59003)Hace 9 minutos
Sucede que petro es socio activo del cartel de los soles, con maduro, las farc, eln y las disidencias. Eso es lo que el solo cokoce y se llama la nueva junta del narcotrafico. Asi que los defiende. Es sunpatrimonio. Por eso la coca paso a 350 mil hectareas. Es el activo del cartel, petro pone las matas. En fin petro nunca a dejado de ser delicuente y protegerlos. Nunca debio salir de una carcel
Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 12 minutos
Petro, como siempre, “supuestamente” no se arrodilla ante los gringos, pero le chupa las medias a maduro y al cartel de los soles.
Elsa(63035)Hace 16 minutos
Tenía que ser el chavo del ocho.
Bueno Bueno(20426)Hace 18 minutos
Lo que dice Trump y la fiscal de EU es delirante. Que Maduro es el jefe del tren de Aragua. Es la misma mierda de las armas de destrucción masiva de Irak. Encuentran un pretexto para invadir y apoderarse de los recursos naturales. La vez pasada, por allá iintentaron con unos mercenarios meterse a Venezuela con anuencia del marrano y se llevaron un chasco
