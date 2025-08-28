Petro alista defensa en público de la pensional en medio de tensiones con la Corte

Gustavo Petro y Jorge Enrique Ibáñez Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro anunció que este viernes liderará un evento en la plazoleta Luis Carlos Galán de Bucaramanga para hablar de la implementación de una de sus banderas sociales, la de la nueva ley pensional. Según el mandatario, su Gobierno anunciará el aumento en el monto y la cobertura del programa Colombia Mayor, que luego se transformará en el pilar solidario de la reforma pensional. Lo que se espera es que el jefe de Estado le pida a sus funcionarios iniciar una estrategia de búsqueda activa e inscripción de adultos mayores en el programa.

El anuncio se llevará a cabo justo en medio de un año preelectoral en el que el presidente Petro quiere demostrar que la izquierda merece otros cuatro años en el poder. Así mismo, se dará en medio de la tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, que aún no define el futuro de la reforma, esto luego de que la Cámara la volviera a votar por vicios de trámite.

“En Bucaramanga nos vemos. La lucha por las pensiones continúa”, dijo el mandatario. De acuerdo con voces de la Casa de Nariño, este tipo de eventos se volverán frecuentes durante los próximos meses, ya que el presidente espera recorrer buena parte del país defendiendo sus apuestas y entregando obras para demostrar gestión.

En Bucaramanga nos vemos. La lucha por las pensiones continúa pic.twitter.com/2LDbTYOyzo — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 28, 2025

El presidente Petro ha chocado en varias oportunidades con la cabeza de la Corte Constitucional, el magistrado Ibáñez, luego de que este ordenara más pruebas para el análisis de la legalidad de la reforma. Según el presidente, Ibáñez “desconfía del presidente de la República” y actúa debido a un “odio ideológico”.

Ibáñez, por su parte, respondió que “aunque ese tipo de señalamientos no corresponden a la verdad y resultan por completo ajenos al deber de colaboración armónica que vincula a las ramas del poder público y ponen en riesgo la independencia judicial que reconoce el artículo 228 de la Constitución Política, en virtud de la presunción de buena fe que ampara las actuaciones de las autoridades públicas, se entenderá que la intención del señor presidente y de sus ministros no es otra diferente a expresar su deseo de que se imparta un trámite célere a la acción pública de constitucionalidad”.

Cabe anotar que la plenaria de la Cámara tramitó en la noche de este martes las actas que se emitieron durante las sesiones extras que se citaron para subsanar el trámite de la reforma pensional del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahora que se terminó esta fase del trámite legislativo, le corresponde a la Corte Constitucional determinar si los vicios que advirtió para la reforma fueron o no sancionados.

El discurso que el presidente Gustavo Petro dará este viernes desde Bucaramanga podría caldear aún más los ánimos entre los poderes Ejecutivo y Judicial, mientras se mantiene la incertidumbre por el futuro de la reforma.

