Petro anunció dos nuevas reformas: a los servicios públicos y la Ley 30 de educación

El presidente estuvo acompañado por congresistas del Pacto Histórico y ministros. Foto: Jose Vargas Esguerra

El presidente Gustavo Petro marchó este 7 de junio por las calles de Bogotá, junto a políticos, sindicatos y estudiantes, que se manifestaron a favor del Gobierno y por las reformas sociales que hacen trámite en el Congreso.

Cuando la marcha llegó a la Plaza de Bolívar, Petro ofreció un discurso a la ciudadanía en el que solicitó al Legislativo que apruebe las reformas a la salud, laboral y pensional; pero además anunció que presentarán dos nuevas iniciativas gubernamentales en el próximo periodo legislativo.

De acuerdo con Petro, las dos nuevas reformas serán a los servicios públicos y a la educación. “Vamos por la reforma a los servicios públicos, para que el eje del servicio no sea el empresario sino el usuario“, aseguró. Esta reforma llega después de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto 0227 de 2023, con el que el presidente Gustavo Petro asumía el control de la regulación de los servicios públicos.

Por otro lado, el primer mandatario habló de una reforma a la educación, específicamente a la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. Según dijo, este es un mandato popular, “para que la juventud pueda acceder al derecho de educarse”.

El Misterio de Educación ya avanza en la construcción de la reforma a la Ley 30, para lo que han citado a la ciudadanía a diálogos permanentes en las regiones. El último lo realizaron el pasado 1 de junio en la Universidad Tecnológica del Chocó, en Quibdó.

Igualmente, solicitó al Congreso que apruebe las reformas que ya están en curso. “Fueron las reformas que nos gritaron en las plazas públicas antes de ganar la Presidencia. Esperamos que el Congreso sepa escuchar este llamado y esta solicitud respetuosa”, aseguró Petro.

“Le solicitamos con todo el respeto, de nuestra propia humildad y desde nuestras ganas de justicia, que aprueben las reformas que garantizan al pueblo colombiano sus derechos”. De acuerdo con el primer mandatario, “esta no es una solicitud violenta, esta no es una solicitud irrespetuosa ni armada”.

Al tiempo que Petro pidió apoyo para sus reformas, la Comisión Séptima del Senado aplazó el debate de la reforma pensional, pues no logró conseguir quórum. La discusión debía arrancar sobre las 10:00 a.m., pero no fue posible concretar asistencia para debatir y decidir. Esta ha sido una estrategia usada tanto por el Gobierno para conseguir los votos; como por la oposición y partidos tradicionales para no debatir los proyectos.

