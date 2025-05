“Estamos para la victoria”: Petro arrancó los cabildos y dijo que no quiere reelección

El presidente Gustavo Petro viajó a Barranquilla para liderar una concentración a favor de la consulta popular. Foto: Leonardo Vanegas

Desde Barranquilla, el presidente Gustavo Petro se dirigió a la ciudadanía para hablar sobre la consulta popular y su Gobierno, en la inauguración de los cabildos populares. Aseguró que en su Ejecutivo “no hay codicia” y volvió a lanzar contra sus opositores, entre quienes incluyó al presidente del Congreso, Efraín Cepeda (Partido Conservador) y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

“Estamos definiendo de nuevo, 30 años después, si la Constitución del 91 rige o no. Con sorpresa empieza uno a ver personas, dirigentes le llaman, líderes que pareciera que no se hubieran leído la Constitución”, aseguró.

El mandatario también criticó que desde varios sectores no hayan apoyado su consulta e incluso se dirigió de frente a María Claudia Lacouture, a quien señaló de haber apoyado el plebiscito del Acuerdo de Paz con las extintas Farc-EP. “¿Cómo así que sí se apoya una consulta cuando se trata de rendir a las Farc y no se apoya otra consulta cuando se trata de construir la paz de verdad?”, agregó y dijo que esa votación en las urnas “la perdieron por tontos”.

“Es que los Lacouture tienen que decir que le pueblo se expresa o no, es que los Char tienen que decidir que el pueblo se expresa o no, es que los Cepedas, los malos, porque hay un Cepeda bueno (...). Entonces son esas jerarquías familiares hereditarias las que van definiendo y con su poder en el Senado y haciendo trampas, los que deciden que el pueblo de Colombia no se puede expresar”, señaló.

En todo caso, dijo que en su administración “no solo [están] para [sacrificarse], [están] para la victoria, para vencer, y [están] venciendo”, pues seguirán luchando a fondo por la consulta popular. Eso sí, fue claro en que no está buscando la reelección.

“Yo no estoy aquí pidiéndoles que voten por tal o cual personaje, no estoy pidiéndoles que voten por Petro. No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino, eso no es para mí, lo que sí quiero es que esa juventud tenga oportunidades”, apuntó.

Anunció, además, que su Gobierno comenzaría diálogos con bandas juveniles en Barranquilla. Y agregó que entablarían conversaciones con todos los integrantes de estos grupos, incluso los que están en la cárcel.

