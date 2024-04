Petro aseguró que el proceso de paz total resultó más “complejo” de lo que esperaban

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Este lunes, en medio del discurso de apertura del Congreso Nacional de Concejales 2024, el presidente Gustavo Petro se refirió a su política de paz, la cual, según dijo, algunos llaman “paz total”, un término con el que no está completamente de acuerdo. “No me gusta mucho el nombre, pero ahora me lo echan encima, al final sí es acabar con todos los grupos de violencia, pero es un proceso”.

Precisamente, el jefe de Estado se refirió al momento que vive ese proceso y señaló que no ha sido como lo esperaban. “Es un proceso más complejo de lo que creíamos: grupos guerrilleros se transforman en traqueto; traquetos se transforman en intentos de insurgentes. Líderes políticos navegan tratando de sobrevivir y a veces no navegan bien”, aseguró.

El presidente Gustavo Petro reconoce que lograr la paz total es un proceso más “complejo” de lo que pensaba. “Guerrilleros curtidos en la lucha hoy se transforman en traquetos, traquetos se transforman en intentos de insurgentes, líderes políticos ahí navegan tratando de… pic.twitter.com/XLfPwXli7h — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 29, 2024

La declaración del mandatario llega justo cuando la mesa de diálogos con la guerrilla del ELN atraviesa una suerte de crisis, pues incluso la delegación del Gobierno le pidió al presidente Gustavo Petro definir la continuidad del proceso con el Frente Comuneros del Sur, que ha sido el origen de las tensiones por la atomización de dicha organización.

Según Vera Grabe, jefa negociadora, e Iván Cepeda, delegado del Gobierno, “es claro que el Gobierno no puede adelantar un proceso de negociación en dos instancias con una misma organización: en este caso, una mesa nacional de diálogos como la que hoy existe con el ELN, y otra en un proceso con un frente guerrillero”.

A esto se suman los problemas en la mesa de diálogos con las disidencias de Iván Mordisco, autodenominadas Estado Mayor Central (EMC). Según Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno es evidente la salida de la mesa de diálogos de Iván Lozada, también conocido como Iván Mordisco, y máximo jefe de esa disidencia, lo que implica que el proceso continua únicamente con el Bloque Jorge Suárez Briceño y el de Magdalena Medio.

Entre los bloques que han dicho que están subordinados a Mordisco están el Comando Conjunto de Oriente, el Bloque Occidental Jacobo Arenas, que hace presencia en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, -los departamentos donde se levantó el alto al fuego-, el recién creado Bloque Central Comandante Isaías Pardo (Quindío, Huila, Tolima y Valle) y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez.

Según González Posso, esto no implica llevar a cabo dos procesos distintos, pero, cómo lo señaló el mandatario, genera dudas sobre el futuro que tendrán estos diálogos y su posible impacto si no son todas las estructuras armadas las que se suman a la “paz total” mencionada por el mandatario.

