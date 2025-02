“El presidente Gustavo Petro ha confiado demasiado en el Congreso”: Carrascal

María Fernanda Carrascal, representante del Pacto Histórico. Foto: Terumoto Fukuda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ajustamos casi tres semanas con un gabinete en interinidad, ¿eso qué mensaje le manda a las personas?

El gabinete no está en interinidad. Si bien hay unas carteras en donde se está esperando saber exactamente quién se queda o quién se va, el Gobierno sigue trabajando. Yo creo que el presidente Gustavo Petro fue muy acertado cuando dijo que quienes están en el gabinete, quienes están gobernando y tienen aspiraciones legítimas electorales, pues no deberían estar en el gabinete.

Humberto de la Calle, cuando era jefe negociador del Gobierno con las FARC, decía que para firmar la paz había que tragarse algunos “sapos”. ¿En el Pacto Histórico se tragaron ese sapo que para algunos ha sido la figura de Armando Benedetti?

Es legítimo no hacer parte de un gobierno cuando se tienen ciertas consideraciones o resistencias, así como también es legítimo hacer parte, quedarse, seguir construyendo desde adentro. Es muy importante también saber que la política trata de sobrellevar esas contradicciones con una mirada hacia el objetivo. Y nuestro objetivo es seguir construyendo el cambio, que se siga materializando y sobre todo, que se profundice. Nuestro objetivo también como proyecto político, debe ser ganar las elecciones del 2026 para que esto justamente se pueda dar.

Puede leer: Esto está en juego con las 30 elecciones atípicas y así podrían impactar las presidenciales

Es decir, para usted Benedetti llega en esa figura de operador político para construir un frente amplio, al menos en el Congreso...

Yo creo que Benedetti como jefe de despacho le va a permitir al presidente poder tener una comunicación más fluida con las distintas bancadas, porque claramente y esto todo el país lo sabe, estamos buscando que las reformas sociales pasen en el Congreso.

La bancada del Pacto Histórico se reunió con Benedetti en la Casa de Nariño y con la nueva directora del Dapre, Angie Rodríguez, ¿de qué hablaron?

Esa reunión fue moderada, fue liderada por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, con quien tenemos cercanía ideológica, porque hace parte de nuestro proyecto. Es una hija del M-19, es una hija de todos nuestros procesos sociales, de nuestros movimientos. Y yo creo que hace un buen equipo con Armando Benedetti, que como bien lo decíamos, lo que va a permitir es esa comunicación fluida con las bancadas.

Fue una reunión donde revisamos cómo sacar adelante las reformas, particularmente en el Congreso de la República. Estamos viendo también cómo mejorar esa comunicación también con la Presidencia como bancada de Gobierno y como bancada del presidente que somos.

Habla de la comunicación con el presidente. ¿Esto no pasaba con la anterior directora del Dapre, Laura Sarabia, quien hoy es canciller?

De hecho ahí nos comunicaron que sí ha habido falencias en la comunicación directamente desde la Casa de Nariño. Es imposible para un presidente, así incluso sea su propia bancada, comunicarse una a una con las personas. Entonces sí se necesita que dentro de su despacho y en la dirección del Dapre haya quienes ayuden a operativizar mejor esas reuniones y quienes tengan esa relación fluida, no solo con la bancada de Gobierno, repito, sino con todo el Congreso.

Le puede interesar: Negociaciones con Benedetti causan implosiones en varios partidos

Representante, hablemos ya del Congreso y del ejercicio legislativo. Las extras no avanzaron en la reforma a la salud, que se viene discutiendo desde diciembre, ¿qué tan fácil es para el Gobierno reconstruir la coalición en el Congreso?

Yo creo que todavía todo está muy crudo. Acabamos de empezar las sesiones ordinarias justamente porque las extraordinarias fueron difíciles de poder sacar adelante. El debate ya empezó y está fluyendo bastante bien. Entonces, los vicepresidentes de la Cámara (Lina Garrido, de Cambio Radical, y Jorge Tovar de Curules de Paz), están haciendo algo antidemocrático al no firmar los órdenes del día en los que esté incluida la reforma a la salud. Nuestra función es debatir los proyectos, porque para eso nos pagan. Pero en definitiva, creo que todavía hay oportunidad y que justamente la reforma a la salud ha mostrado en sus últimos debates que si hay ambiente para que se formen las mayorías.

¿El presidente Gustavo Petro se ha equivocado en su estrategia legislativa?

Hay cosas que se pudieron hacer directamente con reglamentación y que se han podido hacer vía decreto. Por ejemplo, lo tengo muy claro en la reforma laboral. Sabemos que hay cosas que se pueden reglamentar, pero el presidente Gustavo Petro confió y ha confiado demasiado en el Congreso y ese Congreso no ha respondido de la misma manera, dando los debates como debe ser.

También: Partidos minoritarios lanzan estrategias para no desaparecer del ajedrez electoral

Hay una dinamitación de la izquierda. Unos partidos hablan del frente amplio, luego está también el partido único, ¿sí hay futuro para que haya una unidad?

Muchos ya hacen parte de lo que sería el partido único. Es un partido unitario en movimiento político que se llamaría, como se llama hoy en día nuestra coalición, que es el Pacto Histórico, con todas sus diferencias, con todo y sus matices y sus colores. Muchos de esos partidos que hoy hacen parte de esta coalición van a renunciar a sus personerías jurídicas y nos vamos a recoger en una sola.

Aquí lo que está en juego no es solamente una causa, un sector político, sino son muchas causas, son las mayorías sociales de este país, son los avances democráticos que hemos tenido, no solamente con la Constitución del 91, sino en la conquista de derechos laborales, en la conquista de los derechos de las mujeres, en la conquista por la acción climática, entre otros. Entonces, este es un llamado a un frente muy amplio, donde el objetivo es vencer en 2026.

No es la primera vez que se habla de una unidad de estas fuerzas alternativas. No solo con el presidente Petro. Lo vimos en los albores del Polo Democrático, lo vimos desde los 90 con la desmovilización del M-19. Pero si se concretan o duran poco tiempo o no se logran ni siquiera concretar, ¿cómo garantizarán esa unidad?

Yo creo que la sociedad colombiana es mucho más madura democráticamente hablando. Nada más el hecho de que hoy esté gobernando un proyecto político por primera vez en la historia, un proyecto donde su cabeza más visible y su principal cabeza, el presidente de la República, es un hombre de izquierdas, que además viene de una desmovilización de un grupo armado alzado en armas, eso dice sobre la madurez política. Tenemos la posibilidad de ganar, ya tenemos vocación de poder, cosa que no pasaba hace muchísimo tiempo.

Además: Este es el rastro de la burocracia liberal en el Gobierno del presidente Petro

¿Usted cree que en el Senado va a salir la reforma laboral?

Ningún proyecto sale como entra. Ninguno, absolutamente ninguno. Y ya ir en tercer debate significa que este proyecto ha sufrido una cantidad de modificaciones y esas modificaciones, por lo menos en lo que a mí respecta, desde la coordinación en la Cámara de Representantes fue, digamos, un proceso bellísimo, un proceso donde pusimos a todas las partes a hablar, a dialogar y nuestras audiencias tenían todo, todo, absolutamente toda la participación de todos los sectores.

En las audiencias en el Senado no veo realmente una voz representada de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces espero que las que vienen sean muchas más ricas en voces, en posiciones, porque eso es lo que va a permitir que los senadores y senadoras en la Comisión Séptima, y ojalá también en la plenaria, tengan posiciones mucho más argumentadas y cercanas a la realidad del país, no a sus sesgos.

¿Cómo ve el futuro de proyectos como el que presentó recientemente la formalización de trabajadoras y trabajadores de servicios generales en el Congreso?

Hemos presentado un proyecto de ley del cual me siento muy orgullosa porque nació justamente en los debates tanto de reforma a la salud como de reforma laboral. Queremos modificar la planta del Congreso para que las trabajadoras, que en su mayoría son mujeres, de servicios generales sean contratadas de manera directa. Estas personas trabajadoras del Congreso están contratadas a través de empresas tercerizadoras que les impiden incluso organizarse, que les impiden sindicalizarse, que les impide poder luchar por sus derechos.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.