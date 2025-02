“Laura lo encerró”: Muhamad dijo que Sarabia aisló al presidente Petro

La ministra saliente, Susana Muhamad, ratificó sus diferencias con la canciller Laura Sarabia y el jefe de Despacho, Armando Benedetti. Foto: Archivo Particular

La saliente ministra de Ambiente, Susana Muhamad, volvió a ratificar las diferencias que dice tener con la actual canciller, Laura Sarabia, y con el jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, el polémico Armando Benedetti.

La aún ministra, en entrevista con el programa Desnúdate con Eva, dijo que —desde su punto de vista— Petro ha estado aislado debido a la influencia de Sarabia en este gabinete.

“Se encerró mucho y quedó aislado. Creo que Laura lo encerró (...). No facilitaba, dificultaba el proceso”, declaró la saliente funcionaria, quien desde el consejo televisado de ministros hizo públicas sus críticas a la ahora ministra de Relaciones Exteriores.

En lo referente a Benedetti, a quien también le ha lanzado dardos, dijo que no ve bien la defensa que ha hecho el jefe de Estado de él y reiteró que su salida del Gobierno se debe, en parte, a esa designación.

“No es posible continuar con ese señor como jefe de despacho”, aseguró en la entrevista.

Cuando le preguntaron por el caso hipotético de que el presidente Petro le solicitará quedarse en su rol en el gabinete, Muhamad respondió que se quedaría con la condición de que Benedetti no continúe en su cargo.

Por otra parte, Muhamad se refirió a la forma en que el proyecto progresista —con su apoyo— ganó las elecciones del 2022.

“No me gustaron las alianzas de esta campaña. No es que no se deban hacer alianzas, son absolutamente necesarias. Se hacen con los políticos de Colombia, que son como son, en un sistema bastante difícil, bastante corrupto”, señaló.

En todo caso, fuentes de la Casa de Nariño han confirmado que no hay una buena relación entre Muhamad y la Canciller y el jefe de Despacho. Incluso, en la entrevista, cuando se le pidió escoger entre Benedetti y Sarabia, la saliente ministra se limitó a responder: “Es que esa gente…”.

Muhamad aseguró sobre su renuncia que seguirá en funciones hasta el final de las tareas de la COP16, lo cual se tiene previsto el primero de marzo próximo.

