Petro viajará a Catatumbo para evaluar decretos por la conmoción interior

Petro presentó un plan para la recuperación del Catatumbo que incluye la erradicación de 25.000 hectáreas de hoja de coca, equivalentes a casi la mitad de los cultivos de uso ilícito existentes en esa región fronteriza con Venezuela. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro, acompañado por su renovado gabinete de ministros y directivos de entidades del Ejecutivo, viajará hasta Catatumbo (Norte de Santander) para presentar los avances de los decretos expedidos en el marco de la conmoción interior e indicar nuevas medidas que se deban tomar.

El presidente viajará a finales de esta semana, de acuerdo con información recopilada por El Espectador, para hacer un repaso de las acciones tomadas en esa región, que, al momento de esa reunión, era víctima de un enfrentamiento entre las fuerzas armadas y el ELN en El Tarra.

Será el tercer viaje del jefe de Estado a la subregión, envuelta en una crisis humanitaria, que fue desatada por la guerrilla del ELN en enfrentamientos con las disidencias de las FARC y que causó el desplazamiento de 55.320 personas y el asesinato de otras 71 desde mediados de enero.

Puede leer: Petro alineó al gabinete para que segundo consejo televisado se centrara en Catatumbo

De hecho, la situación de orden público y derechos humanos en Norte de Santander fue el eje del consejo de ministros que se realizó este lunes en la Casa de Nariño y que se transmitió como alocución. El jefe de Estado expuso, desde sus perspectivas, las medidas que se deben tomar y escuchó a su gabinete sobre cómo se están ejecutando los decretos de la conmoción interior, que ya ajusta 43 días.

“El nodo central es sustituir cultivos, erradicar la hoja de coca como nunca antes se había hecho. Sin campesinado no es posible. Si la fuerza social que está allá, hoy asustada y aterrorizada por las masacres del ELN, no nos ayuda, no se va a poder. Si la carretera para sacar la producción lícita no se hace rápidamente, es porque el pueblo no nos ha ayudado”, dijo Petro.

También: “Más de lo mismo”: las críticas al plan de Petro para sustituir coca en Catatumbo

Y agregó: “No podremos sembrar café, cebolla, cacao, piña si la fuerza campesina no nos ayuda. Casi que en una frase podría decir: la paz de Colombia pasa por la decisión voluntaria del campesino cultivador de hoja de coca de erradicar el cultivo”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.