Petro alineó al gabinete para que segundo consejo televisado se centrara en Catatumbo

El presidente Gustavo Petro no dejó nada al azar en el segundo consejo de ministros televisado. En efecto, pasadas las 7 de la noche de este lunes, hizo un saludo protocolario por estar conectado en señal abierta y nacional y, de inmediato, le notificó a su nuevo equipo de Gobierno qué era lo que esperaba de este ejercicio.

“La egolatría es uno de los peores vicios de los ministros, incluso de la política, por eso se destruyen proyectos colectivos”, dijo el jefe de Estado. En esta puesta en escena, que ocurrió un mes después de la primera reunión televisada que desató una cascada de renuncias y exigencias de salida, no fueron pocas las menciones a la “pelea de egos” que tomó la batuta del primer encuentro y que fue el punto clave de la intervención inicial de casi 40 minutos del mandatario.

Aunque el tema principal fue la situación en el Catatumbo, Norte de Santander, que ya deja 55.320 desplazados y 71 homicidios desde que estalló la crisis humanitaria a mediados de enero (según el Ministerio de Defensa), esa unión en la que enfatizó el presidente sería el objetivo principal no solo del remezón ministerial que todavía no termina, sino también de las acciones que tomarán de cara a la crisis de violencia de azota al país. “La victoria de 2026 depende de un nosotros”, dijo.

No es menor que allí estuvieran presentes Armando Benedetti (Interior), el brigadier general (r) Pedro Sánchez (Defensa), Lena Estrada (Ambiente), Edwin Palma (Minas), Carlos Rosero (Igualdad), Patricia Duque (Deportes) y Angie Rodríguez (Dapre), todas las nuevas adiciones al gabinete, presentadas el pasado jueves en el Teatro Delia Zapata. La gran ausente fue la vicepresidenta Francia Márquez, cuyo nombre fue eliminado de los participantes después de su salida precipitada del Ministerio de Igualdad. El puesto directamente frente al jefe de Estado lo ocupó, en esta ocasión, la canciller Laura Sarabia.

Después de enfatizar en el concepto de unificación de un gabinete que ya ha sido golpeado por la incertidumbre, Petro comenzó a detallar cuál es la hoja de ruta que seguirá “el Gobierno del cambio” en el Catatumbo. El presidente viajará este fin de semana, de acuerdo con información recopilada por El Espectador, para hacer un repaso de las acciones tomadas en esa región, que, al momento de esa reunión, era víctima de un enfrentamiento entre las fuerzas armadas y el ELN en El Tarra. Incluso, durante la intervención de Sánchez, hubo un minuto de silencio para rendir homenaje a los afectados por la ola de violencia.

Precisamente, para mantener la vía de la discusión, ya el mandatario había citado a su equipo en dos ocasiones previas. La primera, desde Uruguay, un día antes de este consejo de ministros, y la segunda unas horas antes de que empezara la transmisión en vivo, a la que asistieron los ministros Benedetti, Sánchez, Martha Carvajalino (Agricultura), Guillermo Jaramillo (Salud), Daniel Rojas (Educación) y Diego Guevara (Hacienda), quien fue además el primer alto funcionario en recibir la palabra después del mandatario.

Y es que, de todo lo que se habló en ese primer momento, no sería menor que mencionara que han pasado 45 días desde que se decretó el estado de conmoción interior en el Catatumbo y que, con la normativa que impulsarían en materia fiscal, se recogerían $2,76 billones, destinados en su totalidad a esa región. El segundo consejo de ministros televisado, lejos de la emocionalidad y las polémicas del anterior, giró en torno a cómo va la ejecución de esa normativa.

Durante la primera media hora, el presidente Petro tiró línea a sus ministros sobre cómo espera que avance la ejecución de los proyectos, incluyendo con qué plata se ejecutará.

“El nodo central es sustituir cultivos, erradicar la hoja de coca como nunca antes se había hecho. Sin campesinado no es posible. Si la fuerza social que está allá, hoy asustada y aterrorizada por las masacres del ELN, no nos ayuda, no se va a poder. Si la carretera para sacar la producción lícita no se hace rápidamente, es porque el pueblo no nos ha ayudado. No podremos sembrar café, cebolla, cacao, piña si la fuerza campesina no nos ayuda. Casi que en una frase podría decir: la paz de Colombia pasa por la decisión voluntaria del campesino cultivador de hoja de coca de erradicar el cultivo”, dijo a modo de resumen.

En ese sentido, el ministro Guevara detalló cómo se destinará el monto que se recaudarán con tres impuestos especiales: a los juegos de azar, a la extracción de petróleo y carbón y uno de timbre a trámites del Estado. La mayoría de esa plata, dijo el titular de la cartera, irá a la “consolidación del sector defensa” con $881 mil millones. Le seguirá la sustitución de cultivos de uso ilícito, con una destinación presupuestal de $330 mil millones.

Pero no todo giró sobre lo económico. En efecto, Petro dijo que su comisionado de Paz, Otty Patiño, tiene listos una serie de anuncios, que no se conocían al cierre de esta edición, relacionados con acercamientos con el frente 33 de las disidencias de las FARC. Además, anunció un “proceso de paz con el Catatumbo” después de señalar que “la mitad de la que eran fuerzas ilícitas quieren transitar hacia la paz, la otra mitad, que también tenía esa oportunidad decidió fortalecerse (...) e iniciar las masacres”.

En ese sentido, el jefe de Estado dijo que hay 55.000 hectáreas de hoja de coca en Catatumbo que, por eso, el objetivo es erradicar la mitad en el tiempo de la conmoción interior: “Y no lo haremos por la fumigación ni haciendo una guerra con el campesinado. Vamos a hacer pagos por erradicación voluntaria y le propondremos unos recursos a cambio de las matas completas”.

De hecho, volvió a insistir en abrir el camino hacia la legalización del cannabis, con el fin de que, desde su perspectiva, se le quiten espacios a las bandas criminales. Ya este fin de semana había pedido al Congreso permitir este paso en la normativa colombiana y señaló que “la prohibición solo trae violencia”.

“La marihuana no debería ser ilícita, hay grandes zonas del país que están consumidas por la violencia por una ilicitud que no debería ser ya en la legislación colombiana. Si se adaptara a como ya es el mundo donde el cannabis es legal y donde tenemos una gran fuente de divisas, que calcula US$4 mil millones, y procesos de industrialización”, enfatizó Petro.

Ahora bien, según el ministro Rojas, los trabajos en este frente seguirán abriendo cupos en instituciones públicas de la región y dejando espacio que en la zona se levante una universidad, ligado a los desarrollos de infraestructura. Pero el presidente reconoció que el Estado no está preparado para hacer frente a este tipo de crisis.

Mientras se avanza en todos estos frentes, el decreto de conmoción interior está pendiente de una decisión de la Corte Constitucional. Además, tiene en su listado de pendientes dar su punto de vista jurídico sobre los otros 20 que se han derivado y que ya se encuentran en ejecución en una región fronteriza con Venezuela y que es centro de operaciones del ELN.

