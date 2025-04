Gaviria y López responden a Petro por calificar sus nombramientos como “un error”

Alejandro Gaviria y Cecilia López respondieron a las críticas del presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

Los exministros Alejandro Gaviria (Educación) y Cecilia López (Agricultura) respondieron a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, luego de que, en el pasado consejo de ministros, calificara como un “error político enorme” y como “mi mayor error en el gobierno” haberlos nombrado, junto con José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda.

El exministro Gaviria aseguró que fue un error aceptar trabajar para el Gobierno actual, aseverando que “no había una intención genuina por parte del presidente” de llegar a acuerdos con distintos sectores políticos.

“Fue mi error pensar que esa buena voluntad no era cierta y quizá a quienes nos vieron la cara de pendejos fue a nosotros. Renunció a la idea de respetar éticamente a quien piensa diferente y eso es una tragedia para la democracia colombiana”, afirmó en los micrófonos de Blu Radio.

Por su parte, la exministra López afirmó que “si yo hubiera sabido en qué iba a evolucionar eso, cómo el presidente pasó de unos consejos de ministros donde él realmente no actuaba, oía y dejaba discutir, a esto que estamos viendo, que es un show para él en donde insulta a los ministros, los debilita, una cosa como un protagonismo, jamás hubiera podido aceptar”.

También recordó en Caracol Radio que ella presentó su renuncia un mes antes de que el presidente Petro la sacara del cargo. “En esos 8 meses, el período más corto que he estado en los seis gobiernos en que he participado, yo hice cosas sin protocolo. Ese Petro no es el Petro de hoy. Con el Petro de hoy jamás pudiera trabajar”.

Aunque no se refirió a las críticas, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo respaldó la decisión del Banco de la República de mantener las tasas de interés, que ha desatado también señalamientos del presidente. “Frente a la situación fiscal crítica que tiene el país y el aumento de las tasas de interés de los TES, lo prudente es que el Banco mantenga las tasas vigentes en su reunión de mañana”, escribió en su cuenta en X.

En su consejo de ministros, el presidente Petro lanzó críticas a sus tres exfuncionarios. “Metimos al señor Ocampo, prestigioso economista, varios cargos internacionales, ministro de Hacienda en tiempos anteriores. Al señor Alejandro Gaviria, era candidato presidencial del mal llamado centro, exministro de Salud, como era rector de los Andes, pues dije ‘¿qué mejor que ministro de Educación?’ Creo que no pensó un día en educación, siempre en salud”, dijo.

Y añadió: “Cecilia López, que había estado en el gobierno de Samper; dije ‘como buena liberal que ha sido, pues debe apoyar una de las banderas principales del Partido Liberal en su historia, que es la reforma agraria’”.

