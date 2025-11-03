Paz total, jurisdicción agraria y control político: esta es la agenda del Congreso esta semana

Debate en la plenaria del Senado para la aprobación del presupuesto del 2026, por COP 546,9 billones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A pocas semanas que culmine la actividad legislativa en el Congreso este 2025, la agenda en el Capitolio Nacional se sigue recargando con numerosos proyectos para su debate. En medio de un escenario marcado principalmente por las elecciones y la conformación de coaliciones, el legislativo tendrá que dar discusión a iniciativas que impactarán sustancialmente en ese proceso presidencial del 2026.

En Senado, las comisiones se centrarán en los apartados de homenajes, aunque para la sala Primera habrá discusión sobre inteligencia artificial y la constitución de una Comisión especial en el Capitolio Nacional para su desarrollo y regulación en el país. El orden del día en esta célula también estima que se aborden temáticas sobre el fortalecimiento de la responsabilidad fiscal de la nación, luego de que el gobierno Petro determinara saltarse la regla fiscal tras serios problemas financieros en la nación.

Le sugerimos: Presidente Petro pide mediación de Catar para aliviar tensiones con Donald Trump

Para la Comisión Tercera las labores de este martes se centrarán en un debate de control político a la Unidad de para las Víctimas con la citación del director Adith Rafael Romero Polanco para dar muestra del avance de los programas nacionales para la atención y reparación de las víctimas.

Finalmente, la plenaria de esta corporación también tendrá labores de control político al ministerio de Comercio. La citación a la jefa de esta cartera, Diana Marcela Morales, se centra en el desarrollo de la nube pública de la red digital, a la que también están convocadas la ministra Yesenia Olaya (Ciencias) y Natalia Irene Molina, directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

🏛️ | Esta semana en la #AgendaDelPresidente



✅ Nuevo llamado de atención a ministros del Gobierno.

✅ Presidente @Lidiosenado participó en el lanzamiento del libro “Entrelazados”.

✅ Sostuvo encuentro con el gobernador del Atlántico.



📌 Conozca más en 👉 @SenadoGovCo. pic.twitter.com/0fdt9PuAiE — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) November 1, 2025

Además, de superar esta discusión, en agenda se remarcan puntos relacionados a la dirección de recursos para el sistema de salud, la ampliación de periodos para los secretarios del Congreso que sean coincidentes con el periodo legislativo y la posibilidad de citar a debates de control político a los directores de entidades administrativas.

En la Cámara, por otro lado, las discusiones estarán en línea de dos proyectos fundamentales para el Gobierno nacional. En primera instancia, la Comisión Primera tendrá que evaluar si arranca la discusión de la ley de sometimiento, que permitirá la construcción de un marco normativo para los grupos en diálogos que se alinean a la iniciativa de paz total.

La positiva ponencia de este proyecto ya fue radicada – y revelada por El Espectador – pero para su discusión se tendrá que avanzar primero en un texto que busca el hundimiento del mismo. Los votos, de momento, favorecen al archivo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.