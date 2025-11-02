Petro anuncia ayuda para la reconstrucción de Gaza: así avanza su agenda en Medio Oriente

El presidente Gustavo Petro durante su encuentro con la máxima autoridad de Palestina, Mahmud Abbas. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro avanza con su gira en tres países de Medio Oriente, donde anunció una serie de ayudas humanitarias para contribuir con la reconstrucción de Gaza. El jefe de Estado mantuvo nuevos encuentros de alto nivel, y tras tres días en Egipto continuará con su viaje a Catar.

Con más de 70 salidas internacionales desde su llegada a la Casa de Nariño, Petro emprendió una gira el pasado 27 de octubre donde el eje central de su agenda ha sido las energías limpias, una transformación económica mundial y los conflictos que de desarrollan en esa región, especialmente el caso de Gaza y Sudán.

Tras pasar por Arabia Saudita, el jefe de Estado arribó el pasado viernes a Egipto, donde mantuvo una agenda de alto nivel con funcionarios de ese Estado. Allí el presidente se reunió con Ashraf Sobhy, ministro de la Juventud y encargado del Interior de Egipto y luego se encontró con el primer mandatario, Abdelfatah Al-Sisi.

También visitó las instalaciones de Luna Roja – equivalente a la Cruz Roja colombiana – organismo que se encuentra enviando ayuda alimentaria a las víctimas del genocidio en Gaza y anunció que, para contribuir con la reconstrucción de este Estado, Colombia aportará tanto personal médico, como implementos para que esta región se pueda recuperar. Asimismo, aseguró que desde su administración se aportará con una serie de conocimientos para el desarrollo de prótesis que serían destinadas a niños y niñas de este país.

Durante su entrevista con Al Jazeera Mubasher, el Presidente @PetroGustavo sostiene un diálogo con sobrevivientes de Gaza, aquí anunció que otorgará la Cruz de Boyacá a los periodistas y médicos gazatíes que participan en la conversación. pic.twitter.com/iKBR99P6Sz — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 2, 2025

Previo a su viaje a Catar, donde seguirá con reuniones de alto nivel, el presidente se reunión precisamente con Mahmud Abbas, una de las principales autoridades en Palestina. En esta reunión se abordaron temas alrededor de un nuevo gobierno y unas posibles elecciones futuras que contribuyan para el “renacimiento” del pueblo palestino.

“Que sea superada la crisis de rehenes y la violencia para empezar el verdadero proceso de Paz, que consiste en la constitución de los dos estados: Israel y Palestina con las fronteras de 1967”, afirmó el presidente.

Asimismo, también concedió una entrevista con Al Jazeera Mubasher que fue traducida y transmitida en medios árabes, donde entregó su concepción sobre este conflicto, cuestionó nuevamente las políticas estadounidenses, insistió en dejar atrás los combustibles fósiles y reafirmó sus intenciones de contribuir en los mayores ámbitos posibles para la reconstrucción de Gaza.

