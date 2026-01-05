Petro convoca a nuevas marchas para buscar respaldo popular tras amenaza de Trump

Los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos) tienen una dura e insalvable distancia ideológica. Foto: Archivo Particular

Con el fin de buscar respaldo popular en la recta final de su administración, y en medio de la dura tensión con Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro convocó a varias marchas en todo el país.

La cita está prevista para este miércoles, 7 de enero, y de acuerdo con lo informado por el propio mandatario él hará presencia en la plaza de Bolívar de Bogotá.

Más información: Congresistas se dividen por falta de acuerdo del Consejo de Seguridad de ONU sobre Venezuela

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas la plazas públicas del país. En la plaza de Bolívar hablaré al pueblo”, precisó el jefe de Estado.

Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. El miercoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 pm.



Ahora a defender la soberanía nacional. pic.twitter.com/TsRh5XO1ad — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2026

El mandatario hace un llamado a los colombianos para que icen la bandera nacional en sus hogares, así como llevarla a las plazas públicas en todo el país el próximo miércoles en la tarde.

Esto ocurre tras las advertencias del presidente Donald Trump a su homologo colombiano el mismo día en que tropas estadounidenses extrajeron a Maduro de Venezuela. Y la división en las posturas de las naciones latinoamericanas para tomar una postura unánime sobre la intervención.

Bajo la consigna “por la soberanía y la democracia de Colombia”, los ministerios de Trabajo, Ambiente y Comercio han compartido imágenes promocionales invitando a las manifestaciones del próximo miércoles.

Por la soberanía y la democracia, el pueblo se moviliza de manera pacífica y consciente.



Este miércoles, a las 4:00 p. m., nos encontramos en las plazas del país.

Un solo símbolo, una sola voz.#ColombiaSoberana 🇨🇴 pic.twitter.com/Crq20fCdVJ — MinTrabajo (@MintrabajoCol) January 6, 2026

A estas invitaciones institucionales se unen congresistas como Gabriel Becerra, Wilson Arias, Martha Peralta o el mismo ministro del trabajo, Antonio Sanguino, quiénes a través de sus redes han hecho un llamado a los ciudadanos a unirse a las manifestaciones en las plazas públicas del país. Con el eslogan “un solo símbolo, una sola voz”, hacen alusión a izar la bandera nacional como indicó el presidente Petro.

¡Por la soberanía y la democracia!, este miércoles a las 4:00 P.M. salgamos a las plazas del país.



Un solo símbolo, una sola voz .#ColombiaSoberana

¡Acompaño a Gustavo Petro presidente!👇🏾 pic.twitter.com/MXNwIR5TOh — Wilson Arias (@wilsonariasc) January 6, 2026

