Congresistas se dividen por falta de acuerdo del Consejo de Seguridad de ONU sobre Venezuela

Con posiciones enfrentadas y sin lograr una postura conjunta, concluyó la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocada por Colombia, en su calidad de miembro no permanente. En el país, las reacciones frente a la división del organismo multilateral no tardaron en surgir.

Desde el Congreso, distintas voces interpretaron la fragmentación del Consejo de Seguridad de manera disímil. Para el Senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, la dificultad al lograr consensos alrededor de la postura continental se debe en algunos casos por una preocupación genuina por el Derecho Internacional y en otros porque son beneficiarios directos del Chavismo.

“Si uno observa cuáles países se han puesto del lado de Caracas tras la intervención estadounidense y la captura de Maduro, el primero en reaccionar fue Cuba. Ya que, en La Habana los sucesores de Castro son plenamente conscientes de que sin el petróleo venezolano sus días están contados. Y hay actores políticos en Colombia que tienen relación de larga data con la dictadura venezolana”, le dijo el Senador a El Espectador.

Estoy en La Guajira, a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela, celebrando la captura de @NicolasMaduro. Ojalá la caída del dictador sirva para que los terroristas pierdan su refugio en el vecino país, para que la extrema izquierda pierda uno de sus principales promotores y… pic.twitter.com/7n2YUddUpU — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) January 3, 2026

En contraste, el congresista Duvalier Sánchez, del partido Alianza Verde, respaldó la postura expresada por la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, y advirtió sobre el riesgo de una nueva ola migratoria, así como del agravamiento de la crisis interna en Venezuela.

En declaraciones a El Espectador, Sánchez sostuvo que “respaldar la posición de nuestra embajadora no es un gesto diplomático, es un acto de responsabilidad con la historia y con la vida. La Carta de la ONU y el principio de no intervención son normas básicas que muchos gobiernos invocan para rechazar el uso de la fuerza sin mandato multilateral”.

Las diferencias al interior del Consejo de Seguridad se hicieron evidentes, en particular, en las posiciones asumidas antagónicas de Colombia y Argentina. La representante de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata, condenó la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al considerar que esta acción “viola el derecho internacional y la Carta de la ONU”.

La diplomática también advirtió que la incertidumbre generada por los ataques podría desencadenar una afluencia masiva de migrantes, lo que implicaría una presión adicional sobre los países receptores y la necesidad de destinar mayores recursos para apoyar a las comunidades de acogida.

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata Torres, advirtió que “acciones unilaterales contrarias al derecho internacional ponen en riesgo la estabilidad regional”.



Señaló que Colombia ha activado medidas preventivas en… pic.twitter.com/drE009RLvV — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 5, 2026

En una línea opuesta, el embajador de Argentina ante la ONU, Francisco Fabián Tropepi, expresó el respaldo de su país a las recientes acciones adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos en Venezuela. Argentina calificó a Maduro como un “dictador” y como líder de organizaciones que ese país designó como terroristas en 2025.

Para Motoa, la postura de la representante ante la ONU demuestra que “está tomando partido por el lado equivocado de la historia”. Mientras Sánchez critica la fractura provocada por el bloque liderado por Argentina, “Argentina, Ecuador y Chile, que hoy giran hacia la derecha, ven con buenos ojos la intervención, olvidan los efectos negativos que ha tenido la injerencia norteamericana en sus propios países en el pasado”.

Señores de la oposición, se les nota el desespero; nuestra democracia no se ofrece, la patria no se vende.



Cuando no están en el poder, ya el país y la democracia no les sirven.#SiempreConArgumentos pic.twitter.com/BfL1ohhcya — Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) January 4, 2026

Esta fractura regional ya se había manifestado en la sesión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada de manera virtual el pasado 4 de enero. En ese espacio, las posturas de Cuba, Venezuela y Nicaragua —que exigían la liberación de Maduro— chocaron con las de Argentina, Ecuador y El Salvador, que respaldaron la intervención estadounidense.

Pese a los intentos de mediación, no fue posible alcanzar un consenso promovido por los presidentes de Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y México, quienes emitieron un comunicado conjunto en rechazo a las acciones unilaterales de Estados Unidos en territorio venezolano.

