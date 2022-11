“Petro debe tener más comunicación con los gobernadores”: Roberto Jairo Jaramillo

El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo. Foto: Archivo

Hacia finales de octubre, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, presentó lo que denominó “el gobierno del billón de pesos”, haciendo referencia a la cifra de las obras que ha gestionado durante su mandato, en diferentes frentes como el social, en la salud, en infraestructura vial o en actividades recreativas y deportivas. “En mi gobierno he gestionado $1.000 millones de pesos diarios, desde el día en que me posesioné a la fecha”, sostuvo, palabras que generaron críticas de funcionarios de administraciones anteriores, quienes alegan que buena parte de esas obras por la que hoy saca pecho, fueron financiadas e iniciadas en el pasado.

En entrevista con el programa “La hora de Acero” de Telecafé y para El Espectador, Jaramillo defiende su labor, dice que es la primera vez en la historia que el departamento tiene tantos recursos y tantas obras en ejecución en beneficio de la ciudadanía, y habla de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, la cual, en su concepto, ha generado incertidumbre.

¿Dónde y en que se están invirtiendo ese billón de pesos del que usted habla?

Yo invito a la gente a volver a creer. Pareciera que las noticias buenas se vuelven no creíbles y las malas se vuelven creíbles. A la fecha de hoy ya vamos en un billón 86 mil millones y todo está en la página del SECOP, no estamos inventando nada. Es la plata que hemos gestionado en nuestra administración. Es verdad que venían algunos proyectos de gobiernos anteriores, pero no tenían la plata. Por ejemplo, se llevaba muchos años hablando de la doble calzada Calarcá-Armenia, también del teleférico a Salento y de muchos otros proyectos, y hasta hoy tenemos la plata. El rubro más alto en esta inversión es para vías, 630 mil millones de pesos. Para verdades el tiempo y para la justicia, Dios.

Pero para claridad de la ciudadanía, ¿dónde y cuáles son esos proyectos?

Muchas obras ya están terminadas y le menciono algunas: la salida a Pueblo Tapao, la vía al Parque del Café y vamos en un 75% de la vía Circasia-Montenegro. Además, los recintos gastronómicos ya están en más del 50% y tenemos lo del muro de contención en Pijao o el tema de placas huella en muchas de las veredas. Son muchas las obras que estamos haciendo.

¿Hay algo en lo que tiene que ver con colegios?

El colegio de Filandia es un mega colegio. Soy educador, toda la vida lo fui y tenemos aulas con tableros interactivos. El colegio de Salento lo acabamos de entregar, faltaba la dotación y ya la conseguí. Son 600 millones de pesos para esto, porque tengo esta teoría: colegio nuevo, pupitres nuevos.

¿Cuántos estudiantes se estarán beneficiando?

Cada colegio tiene capacidad para entre 1.300 y 1.500 niños. A lo que le estamos apostando es que estos colegios sean los mejores. Lo público debe y tiene que ser lo mejor.

Juegos Nacionales para el año entrante, ¿está preparado el Quindío para ello? ¿Cómo están los escenarios?

Venimos en un tema de subsanar. Hay que tener en cuenta que el Ministerio del Deporte es el que finalmente aprueba todo. El Coliseo Multipropósito y los demás escenarios los tendremos listos para mediados del año entrante. Lo que queremos es que cada uno de ellos les queden sirviendo a los deportistas después de los Juegos Nacionales.

¿Cuál es la situación del departamento en la actual ola invernal? Municipios como Pijao se han visto muy afectados…

Así es y por eso lo estamos priorizando, atendiendo la veredas y los corregimientos donde están los campesinos. El tema es que todos los damnificados quieren las cosas ya y más cuando se les taponan las vías. Los 32 gobernadores del país tenemos problemas muy complicados por la ola invernal y se nos dieron algunos recursos por parte del Gobierno Nacional para alquilar maquinaria y poder ayudar a los afectados.

Recientemente el presidente Petro anunció que los recursos para la crisis invernal los iban a manejar las juntas de acción comunal, ¿usted que piensa?

No estamos de acuerdo con que sean las que manejen esto y menos que las obras se manejen con el Ejército. Estamos de acuerdo con que las juntas de acción sean las que puedan hacer algunas cosas, pero no los puentes y otras grandes obras. Nosotros tenemos seis puentes caídos en el Quindío y las juntas, por ejemplo, no tienen la capacidad para sacar estos proyectos adelante.

¿Qué va a pasar con el puente de Barragán, en la vía al Valle del Cauca?

Invías y el Ministerio de Transporte asumieron el estudio y la solución. Se está evaluando si se hace la reparación o la construcción de uno nuevo.

¿Cómo ha sido la transición con la llegada del nuevo Gobierno, con los nuevos ministros y el mismo presidente Petro?

Diría que tenemos colegio nuevo, con alumnos nuevos y con rector nuevo. Entonces, estamos empezando a coger el ritmo a este nuevo colegio. Ahora, lo que sí se debe decir es que el cambio ha sido drástico y sería mentiroso afirmar que no hay contratiempos, claro que los hay. Se frenan muchas cosas mientras se adaptan los funcionarios que llegan. Lo que sí estamos pidiendo es que nos giren los recursos del ahorro que nos corresponde, es una plata que le corresponde a las regiones. Si la plata para trabajar los desastres de la ola invernal no nos ha llegado, por lo menos que nos desembolsen estos recursos. Eso sí, el presidente Petro debe tener más comunicación con los gobernadores.

En estos poco más de 100 días del nuevo gobierno Petro, ¿cuántas veces ha podido hablar con el presidente?

Muy poquito, nos hemos visto en dos cumbres de gobernadores, pero de sentarme con él no. Solo hemos ido una sola vez a la Casa de Nariño a través de la Federación Nacional de Departamentos, pero aquí tratamos de que el que hable sea nuestro vocero oficial, en este caso, Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre.

¿Usted cree que la economía va bien? ¿La del Quindío y la de Colombia?

Hay mucha preocupación y mucha incertidumbre. Mucha gente comiendo uñas.

¿Y por qué cree que hay esa incertidumbre?

Creo que con el cambio drástico de gobierno siempre se genera ese pánico, sin dejar de desconocer que la subida del dólar no tiene nada que ver con el tema del presidente Gustavo Petro.

Hay anuncios de una recesión mundial, ¿puede esto golpear al Quindío?

No va a estar fácil y más cuando la ola invernal nos está afectando duro. El presidente Petro no la tiene fácil y yo espero, como todos los colombianos, que le vaya bien para que a todos nos vaya bien.

¿Usted cree que la oposición le está jugando limpio al gobierno Petro?

No veo clara a la oposición. Veo como mucho malestar, se escucha es mucho ruido, pero no hay claridad.

¿Usted cree que la reforma tributaria era necesaria?

Las reformas tributarias son buenas, en la medida que beneficien a los ciudadanos. Pero si los están atacando y los afecta, no son necesarias.