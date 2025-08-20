Petro habló ante la institucionalidad del país: defendió su gestión y lanzó críticas

Presidente Gustavo Petro en el Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional organizado por la Corte Constitucional. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro asistió finalmente al conversatorio organizado por la Corte Constitucional y en medio de su discurso lanzó cuestionamientos contra la institucionalidad por las promesas y leyes que no se han llevado a la práctica, la violencia histórica en el país y las supuestas barreras que dice tener el mandatario para cumplir su programa de gobierno. Le habló al Banco de la República, a los altos tribunales y a la Registraduría.

El mandatario llegó al Teatro Colón luego de que el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, dijera horas antes que Petro no asistiría al evento por “problemas de salud”, tal como se lo habían informado.

Petro desmintió estar enfermo y aseguró a través de un trino que podía llegar al lugar inmediatamente. Efectivamente, minutos después el mandatario ingresó al teatro y dio un discurso en el que el tono electoral no pasó de agache. Dejó claro que para él ha habido avances y logros en el país gracias a su mandato, pero que no ha sido suficiente por medidas que han adoptado los altos tribunales o el Banco de la República.

“Hay sentencias de la Corte Constitucional actual que han impedido que el gobierno pueda adquirir tierras para cumplir el primer eje del Acuerdo de Paz con las Farc y si no hay entrega de tierras hay narcotráfico, cocaína y muerte”, le dijo Petro al magistrado Ibáñez.

Igualmente, el presidente tocó el tema económico y además de reiterar que su antecesor, Iván Duque, endeudó a la nación por la crisis del covid-19, cuestionó nuevamente al Banco de la República por no reducir más la tasa de interés.

“¿Para qué se endeudó Duque si la pobreza monetaria creció como un pico en los años pasados?, lo hizo para subsidiar las empresas más grandes de Colombia. ¿Eso es constitucional? Colombia tiene una crisis de liquidez y poner tasa de interés alta hace que no se compre vivienda, carros, hace que el empresario prefiera los bonos de deuda pública del Estado“, sostuvo Petro.

También le lanzó un comentario a la Corte Constitucional, que está estudiando si hubo o no irregularidades en el trámite en el Congreso de la reforma pensional: “A los viejos, ¿los van a dejar morir de tristeza y de hambre en la pobreza extrema? eso se llama Estado social de derecho? [...] El acuerdo no es solo de las buenas maneras de hablar“.

No dejó por fuera sus comentarios contra la Registraduría, diciendo de frente que no confía en los escrutinios ni en el proceso que se adelantará para 2026. Esto a pesar de haber sido elegido en 2022 como el primer presidente de izquierda.

"¿Por qué dice que podemos confiar? Una sentencia judicial del Consejo de Estado ordenó cambiar el software de escrutinio. Nos dejan manejar los computadores, pero no podemos auditar los algoritmos, que los manejan Thomas Greg & Sons“, le dijo Petro al registrador Hernán Penagos.

El jefe de Estado recordó que en 2022 no fueron contados alrededor de 700.000 votos para el Pacto Histórico, que posteriormente se encontraron en el proceso de escrutinio.

En las diferentes intervenciones, las cabezas de la institucionalidad pidieron fortalecer el relacionamiento entre poderes, destacando que Colombia, pese a los diferentes desafíos, tiene una institucionalidad fuerte.

