Petro desmiente que su gobierno vaya a retomar el uso de glifosato para cultivos de coca

El presidente Gustavo Petro aseguró que, contrario a lo que se dijo desde la dirección de la Policía Nacional, su gobierno no retomará las fumigaciones de cultivos de coca con glifosato, una puerta que en su campaña electoral prometió no abrir por las afectaciones a las comunidades campesinas y a la tierra.

“Esto no es cierto. La política del gobierno es el pago por erradicación voluntaria de cultivos de hoja y su sustitución por productos agroindustriales qué generen prosperidad en las comunidades“, señaló Petro en su cuenta de X.

El choque de versiones se da luego de que este miércoles, durante un evento en el que participaron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar, el Director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana, indicara que se está avanzando en procesos para retomar el uso de glifosato.

Como lo dijo El Espectador, esta medida habría sido definida el pasado 21 de febrero, antes de que el exministro Iván Velásquez dejara la cartera de Defensa y el contrato para la compra del químico está en etapa de estructuración.

“Estamos hablando de la erradicación manual, pero también del uso del agroquímico en cultivos mayores a 1.5 hectáreas. Es una estrategia paralela al programa integral a la estrategia del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”, detalló el director de la Policía.

El Gobierno se encuentra en un complejo momento por la expansión de cultivos de uso ilícito en el país, que tiene en la cuerda floja la certificación de los Estados Unidos por lucha antidrogas.

De hecho, desde la Cancillería se anunció que el Ejecutivo se está preparando para la descertificación, pese a seguir avanzando en varios frentes para frenar el aumento de hectáreas cultivadas y sostener reuniones con la administración de Donald Trump en un intento de brindarle tranquilidad.

En todo caso, el mindefensa aseguró que si bien la fumigación con glifosato no es el primer camino que quieren tomar, no es uno descartable: “Esperamos que funcione tan bien la sustitución, que no haya que usar este método (la fumigación). Pero, al igual que los bombardeos, son herramientas disponibles, legales y estratégicas que se emplearán según la dinámica”.

