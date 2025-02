“Ya me quieren tumbar a la superintendente de Industria y Comercio”: Petro

La abogada Cielo Rusinque fue directora del Departamento de Prosperidad Social antes de llegar a la cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio. Foto: Presidencia

Más de una semana después de la polémica alrededor de la inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a Naturgas por el aumento en las tarifas, el presidente Gustavo Petro volvió a defender a la cabeza de la entidad, Cielo Rusinque. Aunque en ocasiones anteriores el mandatario había precisado que él mismo dio a la SIC la orden adelantar la investigación, esta vez se refirió directamente a las críticas hacia Rusinque.

La declaración se dio en su intervención en el Encuentro Nacional “Ciencias, Tecnologías Cuánticas e Inteligencia Artificial: Aportes Desde La Universidad”, donde estuvo con la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya. De acuerdo con el jefe de Estado, los gremios de petróleo y de gas “ya [le] quieren tumbar a la superintendente de Industria y Comercio”.

Desde allí, Petro volvió a defender la descarbonización y la transición energética, y se refirió a la explotación de los suelos colombianos para seguir extrayendo recursos.

“Hemos llegado a dos límites del capital, el físico, vía crisis climática y el productivo, vía destrucción de la fuerza de trabajo. Solo si los grandes beneficios del incremento sustancial de la productividad, se reparte entre el conjunto de los habitantes de la humanidad… pic.twitter.com/0zz1SFeuag — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 24, 2025

“Ustedes cogen un periódico por ahí, cogen los gremios de petróleo y del gas, que ya me quieren tumbar a la superintendente de Industria y Comercio, pues lo que dicen es ‘presidente, taladre’ y yo, la verdad, no quiero taladrar. ¿Y por qué? Porque entre más se use el petróleo y el carbón, y eso es una matemática, más energía para el mundo, más productividad, más ganancia, más cerquita estamos de morirnos como especie humana. Y entonces esto ya no es un tema científico, solamente, esto es un tema político: nos dejamos morir", aseguró.

Alrededor de la SIC han surgido críticas por una presunta extralimitación de funciones sobre la que indagan los entes de control. Tan solo este mes, la Procuraduría llamó a juicio a 16 funcionarios de esa entidad por la inspección a la Registraduría tras una presunta irregularidad en la contratación de la expedición de pasaportes con Thomas Greg & Sons.

Según el Ministerio Público, se hallaron “presuntas irregularidades y vulneraciones al debido proceso, al derecho a la intimidad, a la reserva judicial, aparente extralimitación en el ejercicio de funciones, abuso de poder y coacción hacia los funcionarios”. Sumado a eso, se habría recolectado información del censo electoral que no tenía relación con el motivo de la visita.

Y en las últimas semanas, la Procuraduría volvió a poner el ojo sobre las actuaciones de la SIC, esta vez en lo relacionado con la inspección a Naturgas tras una presunta “especulación” en los precios del gas. El mandatario ha dicho al respecto que él mismo dio la orden de “sancionar la especulación” y el órgano cuenta con “la delegación de [sus] competencias y debe llevar esta investigación a fondo para que no se estafen a los usuarios de gas en el país“.

Me parece que algo grave se oculta en esta convivencia politica y de intereses particulares.



Hay especulación en los precios del gas y la orden que he dado en mis facultades constitucionales es sancionar la especulación



Ls SIC tiene la delegación de mis competencias y debe… https://t.co/iMWrSDf99T — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 15, 2025

