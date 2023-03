Petro dijo que no crio a su hijo y negó vínculos de primera dama con nombramientos

Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Tras varios meses desde la posesión presidencial, Gustavo Petro volvió a hablar en entrevista con un medio de comunicación. En diálogo con Cambio Colombia se defendió sobre los señalamientos que han recibido miembros de su familia y rindió explicaciones sobre varios hechos de coyuntura ocurridos en las últimas semanas.

Recordemos que analistas y medios de comunicación calificaron estas últimas semanas como unas de las más duras para el presidente Petro, no solo por la salida de varios ministros de su gabinete, sino por los escándalos alrededor de su hijo Nicolás Petro, y de su hermano, Juan Fernando Petro; así como por el accionar del Gobierno frente a los enfrentamientos entre la guardia campesina y la fuerza pública en San Vicente del Caguán (Caquetá).

(Lea: “Paro minero: la dura advertencia del presidente Gustavo Petro al Clan del Golfo”)

“Yo no lo crié”: Petro sobre su hijo, Nicolás Petro

En primer lugar, el primer mandatario habló sobre su relación con su hijo mayor, quien se enfrenta a un escándalo por presuntamente haber recibido dinero de narcotraficantes para la campaña presidencial de la propuesta del Pacto Histórico; el presidente aseguró que no crió a Nicolás Petro Burgos.

De acuerdo con el presidente, en la época en la que su hijo mayor estaba pequeño, él tenía problemas con la justicia por su participación en la guerrilla del M-19: “fue la época de la clandestinidad. Una vez salí de la cárcel, estuve un año con Nicolás en Bucaramanga, en la clandestinidad”. Luego de eso, se habría alejado porque tenía temor de que atentaran contra la vida de su hijo.

Según cuenta “empezó a caminar solo en los caminos de la clandestinidad, hasta que en los años 90 empezó la desmovilización del M19. En ese entonces, Nicolás todavía era un niño y yo ya había hecho una vida sentimental aparte. Se crió en Córdoba, Ciénaga de oro; estudió allá en su colegio y universidad. Nunca tuvimos la oportunidad de convivir, yo no lo crié”, aseguró.

(Le podría interesar: “Andrés Pastrana y César Gaviria: ¿a qué juegan los expresidentes?”)

“Usted tiene el apellido ‘Petro’ y no eso no lo van a perdonar”

Respecto a las denuncias que envuelven a Juan Fernando Petro, el presidente señaló que su hermano ya ha ido a la Fiscalía a declarar sobre los rumores que indicarían que recibió dineros de narcotraficantes a cambio que incluirlos en la política de “paz total” del Gobierno.

Según señala Gustavo Petro, le pidió a su hermano que tuviese cuidado con lo que hacía pues “tiene el apellido ‘Petro’ y eso no lo van a perdonar. Eso se llama dar papaya y le pedí que se retirara de esa actuación”. Agregó que eligió a Danilo Rueda como comisionado de Paz porque tenía experiencia en acercamientos con “grupos de victimarios y podría ayudar en una justicia restaurativa”, pero negó cualquier tipo de actividad ilegal.

“No hay negociaciones con narcos, eso un insulto. A nosotros no nos interesa eso y en mi vida política nunca me he relacionado con narcotraficantes”, dijo.

(Le recomendamos: “Caso Nicolás Petro: ¿y si es la política la que no cambia? [Análisis]”)

Sobre la primera dama y los nombramientos

Petro negó cualquier tipo de relación entre la primera dama, Verónica Alcocer, y los nombramientos en entidades del Gobierno, igual que con la salida de algunos de los miembros de su gabinete.

Por el contrario, señaló que las personas que integran las entidades fueron cercanas a él antes que a su esposa. Por ejemplo, según dice, “Concepción Baracaldo (quien era directora del ICBF) no tiene nada que ver con mi esposa, yo la conocí en Zipaquirá, en donde viví”, dijo.

Frente a las declaraciones de la exministra de Cultura, Patricia Ariza, quien aseguró que ella “no era del agrado” de Alcocer, lo que generó cuestionamientos sobre si su salida estaría relacionada con algún comentario de la primera dama; Petro dijo que su esposa no tuvo nada que ver.

Por otro lado, en lo que tiene que ver con la llegada del nuevo ministro de Cultura, Ignacio Zorro, de quien se dijo que habría sido profesor de piano de las hijas del presidente y amigo de la primera dama, el presidente aseguró que lo llevó a la cartera porque era un viejo conocido, con quien trabajo mientras fue alcalde de Bogotá.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político