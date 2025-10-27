Estos son los congresistas que no seguirían en el Capitolio en 2026

Numerosas caras dejarían el Congreso de la República en 2026. Entre ellas se destacan Miguel Pinto, Daniel Carvalho, Duvalier Sánchez o Efraín Cepeda; algunos por cuestiones personales y otros por nuevas motivaciones políticas. Foto: Archivo Particular

La campaña electoral para llegar al Congreso en 2026 ya toma forma con la conformación de las listas que presentará el Pacto HIstórico, y en misma línea también se van revelando las caras que no se volverían a ver en el Capitolio a partir del 20 de julio del 2026. Hasta 50 congresistas dejarían sus curules, en lo que podría ser una importante ola de renovación en la rama legislativa.

Desde nombres que se proyectan para pelear por llegar a alcaldías y gobernaciones, otros que salen por voluntad propia y hasta los “quemados” en las consultas de la izquierda, tendríamos un amplio listado de caras que dejarán sus curules libres para la llegada de otros nuevos nombres que se conocerían el 8 de marzo del próximo año.

En lo que respecta al oficialismo, las elecciones del pasado 26 de octubre sorprendieron a voces rutilantes dentro del petrismo y que para el próximo periodo en el Congreso ya no tendrían un lugar en los salones de Senado y Cámara. Tal es el caso de los senadores Robert Daza, Jael Quiroga, Catalina Pérez Pérez y Sandra Jaimes, quienes hoy integran la coalición del Pacto Histórico, pero que sus votaciones de este domingo no les favorecieron.

Los cuatro congresistas serían las fichas que saldrían en una renovación del Pacto que encabezan sorpresivas figuras como Walter Rodríguez ‘WallyOpina’ o Patricia Caicedo, hermana del exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo. Para los legisladores en cuestión, salvo un milagro o un ajuste en las listas al Congreso por parte del presidente Petro, su tiempo en el Capitolio acabará el 20 de junio del 2026.

Así quedó la lista al Senado del Pacto

Asimismo pasa con figuras que estaban en la Cámara. Por el lado de Alirio Uribe, Andrés Cancimance, Tamara Argote, Eduard Sarmiento, Dorina Hernández, Leyla Rincón y Mary Anne Perdomo, sus votos no fueron suficientes para estar presentes en los primeros lugares de la lista al Senado. Y aunque Uribe se encuentra muy cerca, el ser la ficha que “reemplazaría” al senador Iván Cepeda no fue suficiente.

Por otro lado, los representantes Gabriel Becerra, Cristóbal Caicedo, Gildardo Silva y Alexandra Vásquez no obtuvieron una votación destacada, sorprendiendo especialmente el primero de los casos. Pese a ser uno de los directivos del Pacto Histórico, su apoyo en Bogotá se vio opacado por nombres como María Fernanda Carrascal, Laura Beltrán o María del Mar Pizarro, quienes tomarían las banderas para la representación por Bogotá. Además, en los casos de Gabriel Parrado, Gloria Arizabaleta, Susana Gómez y Ermes Pete, sus nombres no figuraron en los listados para revalidar curul.

En la casa liberal el panorama parece ser similar. El Espectador conoció de primera mano que Piedad Correal no querría volver a la Cámara y buscaría volver a ejercer cargos en órganos de control, destacando que previo a su llegada al Capitolio fue defensora del Pueblo en su natal Quindío. Asimismo este diario publicó en informes previos que Dolcey Torres también dejaría la Cámara, para dar paso a otroa figura de su casta política.

En lo que refiere al Senado, por los menos cinco de las 14 curules que hoy ostentan en esta corporación abandonarían la bancada. Los nombres más mencionados en los pasillos del Capitolio son los de Jhon Jairo Roldán, Miguel Ángel Pinto y Juan Diego Echavarría por decisión propia. Para Mauricio Gómez Amín el panorama se atraviesa por su aspiración presidencial, mientras que Juan Pablo Gallo se mantiene en incertidumbre y a la expectativa de los avances del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) en el que se encuentra vinculado.

En lo que respecta al partido Verde, son dos nombres los que de momento han confirmado su salida del Congreso: Duvalier Sánchez y Carolina Giraldo. El primero, representante por el Valle, tiene serias intenciones de competir por la gobernación de su departamento, o en su defecto, por la alcaldía de Cali. De otro lado, la representante por Risaralda aseguró que es momento de nuevos aires, por lo que su curul quedará vacante.

Mi tiempo en el Congreso se está acabando. Ha llegado el momento de hacer balance y tomar decisiones.



Seguramente ustedes tuvieron coincidencias y diferencias conmigo, esa es la democracia, pero puedo darles la certeza de que los principios, los argumentos y mis convicciones… pic.twitter.com/7Di1rrRpS4 — Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) October 21, 2025

A estos nombre se les sumaría Ana Carolina Espitia, que también tendría un interés de asumir un papel en las elecciones regionales del 2027. Y aunque este no pertenece al “verde puro”, sí lo hace por el Verde Oxígeno de Ingrid Betancurt: Daniel Carvalho. El representante antioqueño ha emprendido una oposición a la administración Petro y a todo lo ligado a Daniel Quintero, por lo que también buscaría en las regionales ocupar un cargo en alcaldía o gobernación.

Sobre el escenario conservador, los murmullos en el Capitolio replican nombres con un alto valor detro de la bancada. Inicialmente está el de la senadora Esperanza Andrade, quien dará paso a su hermano, Hernán, para que retome actividades legislativas. Ella seguirá en la dirección del colectivo en el Huila. Otro que confirmó su salida es Carlos Andrés Trujillo, parte de la “tropa petrista” de este partido y quien tendría serias aspiraciones por llegar a la alcaldía de Itagüi.

En los casos de los dos aspirantes presidenciales por este partido, Efraín Cepeda y Juana Carolina Londoño, el interés mutuo es solamente llegar a la Casa de Nariño en 2026; de no lograrlo ambos dejarían la actividad legislativa. Para Cepeda, el caso se puntualiza en su prolongada vida política, con más de 34 años en el Congreso, mientras que Londoño buscaría un cambio de aires. Ella descartó ir al Senado.

Asimismo, prevalece la duda en otros tres nombres: Samy Merheg, también con amplio recorrido político; Liliana Bitar, también salpicada en el escándalo de la Ungrd; y Miguel Barreto.

Finalmente, Cambio Radical y Centro Democrático mantienen incertidumbre hasta no definir sus caminos presidenciales. No obstante, en el partido liderado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras se sabe que el senador Carlos Abraham Jiménez dejaría el legislativo para competir por algún cargo en el Valle del Cauca. En cambio, el colectivo uribista mantiene incertidumbre de algunas caras, pero esto se definirá apenas el 8 de diciembre, cuando culminen las inscripciones para las elecciones a Congreso. De momento, el expresidente Álvaro Uribe y el director del partido, Gabriel Vallejo, construirán las listas cerradas a Senado, corporación que aspiran dominar con más de 20 escaños.

