Petro habla de un “triunfo internacional” en Comisión de Estupefacientes de la ONU

El presidente Gustavo Petro celebró decisiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, que se reunió en Viena. Foto: EFE/Presidencia de Colombia - Cristian Garavito/Presidencia de Colombia

Este sábado, el presidente Gustavo Petro hizo un balance de la participación de Colombia en el período 67 de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. El mandatario destacó que la embajadora Laura Gil, representante ante ese organismo, logró el respaldo de 60 países para incluir dos conceptos sobre lucha contra las drogas: disminución de daños y enfoque en derechos humanos.

“Ha pasado algo excepcional en la historia de la diplomacia de Colombia y se constituye en nuestro segundo gran triunfo internacional, el primero fue detener las pretensiones de Nicaragua sobre nuestro mar Caribe”, comentó en su cuenta de X. Según él, se trata de herramientas que implementó en la “Bogotá Humana” y que ahora se verán “a escala mundial”.

Ha pasado algo excepcional en la historia de la diplomacia de Colombia y se constituye en nuestro segundo gran triunfo internacional, el primero fue detener las pretensiones de Nicaragua sobre nuestro mar Caribe.



El segundo es este, sin mayores comentarios mediáticos, Laura Gil,… https://t.co/qEkKIVFXQP — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2024

Lea también: “Un triunfo para los trabajadores”: la reacción de Petro a nueva junta de Ecopetrol

“Me dirigí personalmente a esta comisión pidiendo un cambio de la política antidrogas en el mundo, hemos dado un paso sustancial y Colombia ha sido la líder. De estar siempre de rodillas Colombia ha pasado a ser líder en el mundo”, agregó el mandatario en su mensaje de este sábado.

Por su parte, la embajadora Gil dijo que se trata de una respuesta al encargo que les hizo Petro de “producir cambios en política global de drogas”. Según explicó, Estados Unidos no consideró fundamental el tema de la disminución de daños, pero la delegación de Colombia consiguió los votos para mantener la propuesta. En este Punto Gil señaló que la reducción de daños es un enfoque de salud pública para mitigar los problemas de salud mental y física por el uso recreativo de las drogas.

Aquí va una conversación de cinco videos con ⁦@jorgerojas2022⁩, embajador ante la Unión Europea, para explicar lo que sucedió en la Comisión de Drogas. #CND67. Video 1 pic.twitter.com/CUmCQvAzuR — Laura Gil (@Lauraggils) March 23, 2024

No se pierda: Cuatro puntos que unieron a petrismo y oposición en un año y medio de Congreso

Aunque el mandatario no asistió a las sesiones de la Comisión de Estupefacientes, delegó al canciller (e) Luis Gilberto Murillo y también envió un duro mensaje por el enfoque de la lucha contra las drogas a nivel mundial. Según él, Colombia le dará un vuelco a su política de drogas y convocará a todo el mundo a que haga lo mismo debate, incluso si la ONU no los respalda. “Creemos que todo lo debemos hacer con Naciones Unidas, pero no con unas Naciones Unidas sordas, ciegas y en silencio”, dijo.

“La salud de nuestras sociedades está en juego. El riesgo que plantea el uso y abuso de drogas ilícitas, tanto las naturales como las sintéticas, solo puede ser mitigado mediante una política de reducción de daños que privilegie un enfoque de salud pública. Colombia convoca a la membresía de la Comisión de Estupefacientes a poner el derecho a la salud en el centro de sus debates”, aseguró el mandatario el pasado 15 de marzo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.