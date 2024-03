Petro habló de otro “cafecito” con Uribe para analizar un acuerdo nacional

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Gustavo Petro reunidos en el salón de ministros de la Casa de Nariño. Foto: CESAR CARRION

Todo empezó el pasado jueves, cuando el presidente Gustavo Petro, durante el “Gobierno con el Pueblo” en San Antonio de Palmito (Sucre), aseguró que el expresidente Álvaro Uribe no estaba pagando el predial de sus propiedades. “Es uno de los grandes propietarios de tierras en la región y no nos está pagando el impuesto predial por esas tierras. Yo propongo en el acuerdo nacional que por lo menos paguen los impuestos para financiar la educación y la salud”, dijo puntualmente.

Al día siguiente, el jefe natural del Centro Democrático lo refutó y señaló que tiene cómo comprobar que está al día con sus impuestos. “Pago los prediales anticipados (...) pago a los municipios, no sabía que se deben pagar al presidente. En los anexos de la declaración de renta el Gobierno puede verificar los pagos. Si el presidente me hubiera dicho, le habría llevado los recibos al café que me invitó”, señaló Uribe.

El expresidente se refería a la visita que realizó a la Casa de Nariño, junto a varios congresistas del Centro Democrático, para tener una conversación sobre la reforma a la salud. Aunque en ese momento (noviembre de 2023) no lograron acuerdos sobre el proyecto, ambos destacaron que habían puntos en común para continuar el diálogo.

Con esa referencia del exmandatario, el presidente Petro volvió a hablar de tomarse otro café con Uribe. “El cafecito ahora si tiene hasta jengibre, se han puesto ocho puntos para el acuerdo nacional, bueno que los analicen antes del cafecito”, señaló en la noche de este sábado en su cuenta de X.

El cafecito ahora si tiene hasta jengibre, se han puesto ocho puntos para el acuerdo nacional, bueno que los analicen antes del cafecito.https://t.co/l6TC8et36G — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2024

Los ochos puntos tienen que ver con su propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente para, entre otras cosas, impulsar el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, la reforma agraria, la reforma a la justicia y la descarbonización de la economía. Como ya es sabido, la idea no cayó bien en el Congreso y de hecho es el Centro Democrático uno de los partidos más críticos al respecto.

Por ahora, lo cierto es que el choque entre Petro y Uribe ha escalado en las últimas semanas, justo cuando los sectores que ambos representan ya tienen la mira puesta en la carrera hacia 2026. Además del tema del predial y las reformas, presidente y expresidente se han enfrentado por la llegada de Salvatore Mancuso al país y hasta por la propuesta de pedir donaciones ciudadanas para financiar obras 4G en Antioquia.

