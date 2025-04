“El ELN escogió el camino de la crucifixión”: Petro sobre su apuesta de paz total

El presidente Gustavo Petro lanzó nuevos dardos contra el ELN. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Este jueves santos, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, envió un duro mensaje contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y habló de su política de paz total. El mandatario hizo una nueva referencia a las declaraciones de algunos jefes de esa guerrilla que calificaron como un “fracaso total” la estrategia de paz del Gobierno y señaló que su objetivo es que los campesinos no sufran más.

“A mí no me interesa el fracaso total, me interesa la paz total. La guerra es el fracaso total. Pero mi amor personal y estratégico por la paz, no debe tomarse como ingenuidad. Se equivocan si lo piensan. Catatumbo debe ser una zona de paz y de unión entre dos pueblos, una zona para producir alimentación para los seres humanos”, aseguró el mandatario.

A renglón seguido, Petro dijo que el ELN escogió el camino de la crucifixión y lanzó una denuncia sobre la supuesta ayuda que ese grupo estaría recibiendo en Venezuela. “Hace unos días, las autoridades venezolanas capturaron a 11 alcaldes del Zulia, entre oficialistas y de la oposición, todos prestaban sus vehículos a ustedes, señores del ELN, para transportar las armas y la cocaína. El camino de los alcaldes era el camino de la crucifixión”, aseguró.

El mandatario insistió en que el ELN no puede decir que está haciendo una revolución y que “hoy Jesús se recuerda en nuestra cultura, ese Jesús que crucificaron, se transforma en liberación. La paz en Colombia es la liberación del pueblo, su emancipación (...) y el camino rápido y fácil es cultivar alimentos y selva, donde se usa el suelo para lo que hoy está prohibido”.

El mensaje de Petro se conoce horas después de que se confirmó que no habrá más cese al fuego con las disidencias de alias Calarcá, lo que para muchos también refleja el fracaso de la paz total. Según el senador Ariel Ávila, este revés se suma a los del ELN, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia, grupos con los que el gobierno Petro intentó dialogar, pero con los que no logrará mayores avances en el año y medio que le resta al mandato. “Va a venir una arremetida militar muy seguramente”, dijo el congresista.

“Con la decisión del presidente Petro de finalizar el cese al fuego con las disidencias de Calarcá acaba el último cese con las 4 estructuras armadas ilegales más grandes y que más daño hacen la población civil: ELN, Clan del Golfo, disidencias de Iván Mordisco y Calarcá. El estado los enfrentará en el territorio. Esos grupos no cumplieron sus compromisos ni avanzaron en una real voluntad de desmovilización y desarme”, opinó Juan Fernando Cristo, exministro del Interior del gobierno Petro.

Así mismo, el pronunciamiento del mandatario llegó horas después de que se registraron nuevos ataques terroristas en Cauca, Valle y Huila, razón por la cual varios opositores se han sumado a las críticas contra la política de paz total.

