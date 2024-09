Petro lanzó críticas contra Trump: “es difícil no inmiscuirse en la política interna”

El expresidente de EE. UU. Donald Trump y el presidente colombiano, Gustavo Petro. Foto: Archivo

En el evento “Colombia Grows in Chicago”, organizado por el consulado de Colombia en esta ciudad, el presidente Gustavo Petro lanzó críticas contra el expresidente y candidato presidencial, Donald Trump, por sus comentarios sobre los migrantes haitianos en Estados Unidos. El jefe de Estado aseguró que, aunque en general quienes están en una posición como la suya no toman partido de la política interna de otros Estados, él no podía permitir una escalada de violencia contra los haitianos.

“No inmiscuirse en la política interna de los Estados Unidos es muy difícil dado que [esta] influye en todo el mundo, y específicamente en Colombia, y con mucho poder, y nos compete entonces en tanto nos incluye”, precisó el mandatario. “No tengo derecho de voto, pero sí puedo expresar algunas opiniones, incluso, no en nombre de Colombia sino en nombre del pueblo latinoamericano cuando es insultado, cuando es atropellado”, añadió.

En el pasado, el apoyo del expresidente Iván Duque a Donald Trump en época de campaña en Estados Unidos aumentó las tensiones entre los dos países. Líos diplomáticos se generaron posteriormente, especialmente tras la victoria del contrincante del republicano, el ahora presidente Joe Biden. De acuerdo con la Cancillería, las relaciones bilaterales se normalizaron en estos dos años del Gobierno de Petro.

Sobre lo dicho por el expresidente estadounidense, afirmó que tenía que “expresar [su] molestia y [su] protesta al candidato Trump”, porque había “aprovechado” un video que circulaba en redes sociales para difundirlo “bajo la etiqueta que los haitianos se están comiendo los animales domésticos”.

“El hecho no solamente se irradia con tal magnitud dentro de la ciudadanía norteamericana, sino que la indignación provocada y manipulada llevan algún sitio geográfico a la violencia directa contra el pueblo haitiano refugiado en los Estados Unidos, y yo tengo que levantar mi voz de protesta: eso no se hace”, afirmó Petro.

En esa línea, apuntó que él mismo había sido víctima de este tipo de noticias falsas y difamaciones por parte de Trump. Según recordó Petro, mientras estaba en campaña, el expresidente lo señaló de ser terrorista.

“Yo soy víctima de ese tipo de manipulaciones. El mismo candidato, en mi campaña, habló de mí, personalmente, en este país y se refirió a mí diciendo que era un terrorista. Terrorismo hacer eso que ha hecho, eso sí es terrorismo”, dijo.

