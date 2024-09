Embajador de Colombia en EE. UU. negó que hubiera tensión por afirmaciones sobre Israel

Daniel García-Peña, el embajador de Colombia en Estados Unidos, negó que hubiera tensiones entre los dos países. Foto: El Espectador

Tras una serie de trinos entre Deborah E. Lipstadt, la enviada especial de Estados Unidos para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo, y el presidente Gustavo Petro, el embajador de Colombia en el país norteamericano, Daniel García-Peña, negó que hubiera tensiones entre los dos gobiernos. El funcionario apuntó que esos comentarios cruzados no debilitarían las relaciones bilaterales.

“Yo no hablaría de tensión. Obviamente hay temas en los cuales Colombia y Estados Unidos tenemos posiciones distintas. Una relación saludable entre dos países, como sucede con las personas, se basa en la sinceridad y la posibilidad de decirse las cosas”, indicó el embajador.

Sugerimos: Petro avanza en su agenda en Chicago con reuniones con concejales progresistas

Además, señaló que “no se puede confundir una posición firme contra lo que hace el Gobierno de [Benjamin] Netanyahu con el antisemitismo”. Y agregó que “ni el presidente Petro ni el gobierno colombiano [son] antisemitas” y tienen un “profundo respeto por el pueblo judío”.

Precisó que el debate sobre lo que ocurre en Palestina, en donde las autoridades han señalado que la cifra de personas asesinadas desde el inicio del contrataque israelí en octubre tras la invasión de Hamás en territorio israelí ya superó las 40.000, “se está dando aún en Estados Unidos”. En ese punto, dijo que el senador estadounidense Chuck Schumer “ha dicho que Netanyahu está convirtiendo a Israel en un país paria, y nadie puede decirle a él que es un antisemita”.

Le puede interesar: “No soy antisemita, no confunda y respete”: Petro a diplomática estadounidense

“La respuesta firme del presidente, como siempre, es parte de un reconocimiento, que en muchos temas podemos tener coincidencias, pero nosotros tenemos que reconocer nuestras diferencias y respetar que no podemos confundir una cosa con la otra”, indicó. Y añadió que “una cosa es ser firme frente a las acciones claramente violatorias del derecho internacional humanitario y los derechos humanos del gobierno de Netanyahu y otra cosa muy distinta es ser antisemita”.

La funcionaria estadounidense había señalado al mandatario de incurrir en antisemitismo al comparar la situación en Palestina con el Holocausto. Petro respondió pidiendo respeto por sus comentarios y aseveró que “el señor Netanyahu y su Gobierno, reo ausente de la justicia internacional, no es el semitismo, es el nazismo”.

Lea también: Petro defendió su decisión de ternar a Eljach como su candidato a la Procuraduría

Señora embajadora. Los palestinos son semitas de acuerdo a la biblia, dado que la palabra semita designa a los descendientes de Sem y su lengua.



Por tanto es antisemita matar niños y niñas arrojando bombas en Gaza y no oponerse a ello. Lo más antisemita que hay hoy es repetir el… https://t.co/ShIwVX5Lho — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2024

“Yo no soy antisemita, no confunda y respete. No soy antijudío, creo en la libertad de cultos y si hubiera nacido en esa época hubiera dado mi vida en la resistencia armada contra los nazis. Pero creo en la libertad que genera el derecho internacional, el que se construyó ante la derrota de Hitler por norteamericanos y soviéticos y por todos los pueblos del mundo: la humanidad”, precisó el jefe de Estado a través de su cuenta de X.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.