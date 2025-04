“Yo no amenazo”: presidente Petro le responde a la senadora Blel

El presidente Gustavo Petro y la senadora conservadora Nadia Blel. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro respondió este viernes a las declaraciones que la senadora y presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, hizo en entrevista con El Espectador. Allí, la presidenta de la Comisión Séptima aseguró que los congresistas que se oponen a la agenda legislativa del Gobierno se sienten amenazados y que no cederán ante lo que consideran una estrategia de intimidación.

Desde su cuenta de X, el mandatario le replicó directamente:“Yo no amenazo, senadora Blel. Usted ha amenazado a todas las familias trabajadoras de Colombia, al meterse en su casa y quitarles el descanso y el mercado”, escribió.

Yo no amenazó senadora Blel, usted ha amenazado a todas las familias trabajadoras de Colombia, al meterse en su casa y quitarles el descanso y el mercado. pic.twitter.com/mMvDMTrQkq — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 11, 2025

La reacción de Petro se da luego de que la congresista afirmara en la entrevista que el presidente “no gobierna, amenaza”, y que sus mensajes buscan “presionar a los legisladores para que voten bajo miedo”. Además, en medio de la situación que se desató con el debate de la reforma laboral que hundió el proyecto del Gobierno, indicó que sus colegas “se han sentido amenazadas, descalificadas”.

“No está bien que desde el Gobierno se diga que el Congreso no dio el debate, sobre todo cuando hay varios ministros que fueron compañeros, que fueron congresistas, incluso el mismo presidente fue congresista y él sabe cuál es el trámite que establece la Ley 5°“, apuntó Blel en diálogo con este diario.

Horas después de que el mandatario publicara el trino, la senadora le respondió a través del mismo canal. Señaló que las afirmaciones de Petro “pueden incitar reacciones violentas de sectores que creen ciegamente en sus interpretaciones sesgadas”.

“¿Cómo se llama cuando un presidente de la República hace afirmaciones como las de este trino, que pueden incitar reacciones violentas de sectores que creen ciegamente en sus interpretaciones sesgadas y no están interesados en escuchar la otra cara de la moneda, porque no buscan debatir, sino combatir? Si esto no es una amenaza, entonces no sé qué lo es", agregó.

¿Cómo se llama cuando un Presidente de la República hace afirmaciones como las de este trino, que pueden incitar reacciones violentas de sectores que creen ciegamente en sus interpretaciones sesgadas y no están interesados en escuchar la otra cara de la moneda, porque no buscan… https://t.co/R3RLnOK17w — Nadia Blel Scaff (@nadiablel) April 11, 2025

Precisamente por estos choques entre el Legislativo y la Casa de Nariño, algunos congresistas se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al jefe de Estado. Eso generó, a su vez, otro debate entre los dos poderes, pues el presidente del Congreso, Efraín Cepeda (Partido Conservador), solicitó medidas cautelares por “la persecución política” contra quienes votaron en contra de la reforma laboral.

“Que quede en la memoria de todos los colombianos que estos congresistas tuvieron que salir a pedir garantías ante un Gobierno que busca desconocer permanentemente la separación de poderes”, aseguró Cepeda.

Que quede en la memoria de todo(a)s los colombianos. Estos congresistas fueron a buscar la destrucción de la tranquilidad económica y democrática de Colombia.



Con EEUU habrá una buena relación de tu a tu, respetándose entre las partes. No se necesitan Cipayos pic.twitter.com/5IYBotSqKG — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 26, 2025

