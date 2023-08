Petro llama a una “movilización negra” por los derechos mineros de las comunidades

En el Congreso de los Pueblos participaron representantes de las comunidades de los consejos comunitarios y organizaciones de base de las comunidades negras. Foto: JUAN DIEGO CANO/PRESIDENCIA

Este 25 de agosto se realizó en la Universidad Nacional en Bogotá, el Congreso de los Pueblos. En ese evento, el presidente Gustavo Petro firmó dos decretos que reglamentan la Ley 70 de 1993, que reconoció los derechos colectivos de las comunidades negras sobre la tierra en Colombia.

A evento asistieron también la vicepresidente Francia Márquez; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y el ahora ministro de Minas, Andrés Camacho. En medio del congreso, el primer mandatario convocó a las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales a “apropiarse de los derechos de las normas suscritas”.

Los decretos firmados tienen como objetivo reglamentar el Capítulo V de la Ley 70, para adoptar mecanismos especiales para el fomento y desarrollo de las actividades mineras en los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas.

También, se reconocen los derechos mineros de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para delimitar zonas mineras de las comunidades negras y la aplicación del derecho de prelación frente a intereses de exploración y explotación de particulares diferentes a las esas comunidades.

“En estos decretos encuentran cómo se puede materializar la idea de libertad, de justicia e, indudablemente, de la paz. Aquí reafirmamos que es, a través de la recuperación del ‘poder negro’ como lograremos extender lo que debe llamarse el poder popular y la capacidad de gobernar nuestro propio destino”, destacó el presidente.

Luego de firmar los documentos, Petro intervino y dijo que “si no hay movilización negra en Colombia, los decretos firmados no pasarán de la palabra a los hechos, a la realidad cotidiana, para que la voz del pueblo negro pueda ser escuchada en toda Colombia y no sólo los intereses de los poderosos”.

En el Congreso de los Pueblos participaron también representantes de las comunidades de los consejos comunitarios y organizaciones de base de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Cauca, Valle, Nariño, Chocó, Bolívar, Amazonas y Guaviare.

El primer mandatario invitó a los presentes a asumir la defensa de sus derechos y agregó que la movilización a la que hace referencia debe darse a través de la organización social. “Hay que alistar las formas de organización, que esta reunión sirva para ello: juntar las diversidades para administrarlas, para ejercer la defensa de estos decretos que hoy ven la vida jurídica a favor del poder negro”, dijo.

Por último, reconoció que los decretos podrán tener “imperfecciones”, pero constituyen un “instrumento de lucha, en unas banderas que ahora pasan a sus manos y, de ustedes dependerá, que no perezcan, que no se vuelvan sueños derrotados”.

