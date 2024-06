Petro mencionó posibilidad de decretar Estado de excepción en el Cauca

Presidente Gustavo Petro. Foto: Joel_Presidencia

Este viernes, el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial viajaron a Popayán para lanzar la estrategia “Misión Cauca” a raíz de los múltiples hechos de violencia perpetuados por las disidencias de las Farc en el departamento. Desde la capital caucana, el mandatario planteó implementar un estado de excepción para garantizar la ejecución de obras públicas en las zonas más afectadas por los ataques y la economía ilícita.

“El que se quiere quedar con la utilidad de la obra pública no es el contratista, sino la banda armada. Me preocupa cómo se hacen los proyectos y obras. ¿Ameritaría un estado de excepción? Discútanlo. A mí ya me tumbaron uno cuando los niños de La Guajira no tenían agua, pero discutámoslo”, dijo el presidente.

De acuerdo con el mandatario, las obras públicas en las zonas de conflicto deberían ser adelantadas y ejecutadas por el Estado mismo a través de sus instrumentos, es decir, sin abrirse procesos de contratación. Y añadió que los recursos estarían bajo la supervisión del Ejército, porque “los militares cuidan más la plata que los políticos”.

La propuesta no cayó muy bien en la oposición, que recientemente adelantó una moción de censura y un debate de control político contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, por los hechos violentos en el suroccidente. Los opositores invitaron al presidente a concentrarse en combatir al Estado Mayor Central y recuperar las zonas que están actualmente bajo su control.

La “Misión Cauca”, que fue lanzada oficialmente desde Popayán, es una estrategia para “avanzar en transformaciones territoriales para garantizar seguridad plena y desarrollo integral en la región”, con una “intervención coordinada entre el Estado, las comunidades, autoridades locales y el sector privado”. De manera específica, se concentrará en operativos militares y policiales contra grupos armados y economías ilícitas.

