Petro pide a EE. UU. aclarar si murieron colombianos en bombardeo a lancha en el Caribe

Vuelve a escalar la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Desde Bruselas, Bélgica, donde se encuentra para participar en el Foro Global Gateway de la Unión Europea, el presidente Gustavo Petro se refirió a las acciones militares de ese país en el mar Caribe y abrió un nuevo frente de pelea. El jefe de Estado compartió un mensaje del senador demócrata de ese país Adam Schiff en el que este pide bloquear el uso que el presidente Donald Trump hace de las fuerzas armadas en la región, asegurando que el Congreso estadounidense no autorizó los ataques que incluyen bombardeos a lanchas que, supuestamente, transportan cocaína.

En su cuenta de X, el presidente Petro dijo que el senador está en lo correcto y habló de lo que para él son agresiones a toda América Latina y el Caribe. En este punto, el mandatario aseguró que tiene indicios que demostrarían que uno de los ataques más recientes de Estados Unidos habría sido contra una lancha colombiana y, por ende, contra ciudadanos colombianos, lo que implicaría una escalada de la tensión diplomática entre ambas administraciones.

“Ahora me encuentro en una reunión con los gobiernos europeos y diré lo mismo: se ha abierto un nuevo escenario de guerra, el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan, que sus familias denuncien. No es una guerra contra el contrabando, es una guerra por el petróleo, y debe ser detenida por el mundo. La agresión es en contra de toda América Latina y el Caribe”, dijo Petro en su trino.

De acuerdo con la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro tendrá esta noche una cena privada con varios jefes de Estado, ofrecida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Asimismo, se espera que el mandatario intervenga en el foro “Alianza en una Geopolítica” y sostenga un encuentro social sobre la migración en América Latina, esto como antesala de los debates que se harán en noviembre durante la cumbre CELAC-UE.

En otros de esos pronunciamientos, el presidente Gustavo Petro ha dicho que las operaciones de Estados Unidos en el Caribe son una agresión irracional y ha pedido que todos los países de la región se unan para defender su soberanía. “Han convertido el Caribe de zona de paz, como se acordó con los mismos Estados Unidos, en zona de agresión y colonización. Las consecuencias de estos hechos serán negativas en el corto plazo y en el largo plazo de la historia”.

Qué la Casa Blanca nos de la información de las personas que han muerto por misiles de los EEUU, para saber si mi imformación es infundada https://t.co/Vi19xMa4Iv — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

Tras la declaración de este miércoles, la Casa Blanca le pidió al presidente Petro retractarse públicamente del señalamiento que calificó como “infundado y reprehensible”. La respuesta del mandatario no tardó, pero fue negativa a esa solicitud. “Que la Casa Blanca nos de la información de las personas que han muerto por misiles de los EE. UU., para saber si mi información es infundada”, dijo en uno de sus trinos.

