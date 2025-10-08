Petro habló de “vandalismo” por manejo de las protestas en Medellín. El alcalde respondió

Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X varios trinos relacionados con la polémica por los desmanes y actos vandálicos en el marco de las marchas pro-Palestina que se llevaron a cabo este martes en Medellín. El jefe de Estado se refirió, puntualmente, a las denuncias de supuestas agresiones por parte de funcionarios de la Alcaldía de Medellín contra los manifestantes.

En una de sus publicaciones, el presidente se refirió a la controversia que generó el concejal de esa ciudad Andrés Rodríguez al salir con un bate de béisbol a enfrentar a algunos de los ciudadanos que se movilizaban en rechazo al genocidio en la Franja de Gaza. Petro habló de “grupos de acción directa, creados por el fascismo en Medellín” y los equiparó con el paramilitarismo, por lo que le pidió a la Policía actuar en consecuencia.

“La orden que doy a la Policía es disolver los grupos de acción directa de la Alcaldía e iniciar investigación penal. El paramilitarismo está prohibido en Colombia. La orden que doy a la Policía de Medellín es no atacar a la ciudadanía y sus derechos. Cuando chocan por intereses diferentes, se separan y se busca la paz en el conflicto. Estamos mirando el comportamiento de la Policía en los hechos y queremos que la ciudadanía que sufrió los golpes y la agresión se lo diga al Gobierno”, aseguró el jefe de Estado.

En otro de esos mensajes, respondió a las críticas de la oposición que lo señalan de promover las marchas y, de paso, los actos vandálicos que se desarrollaron en algunas ciudades del país. El mandatario compartió un video de las presuntas agresiones contra los manifestantes y aseguró que eso sí era vandalismo. “Es vandalismo contra el ser humano. ¿Qué norma legal tiene este funcionario para golpear jóvenes de Medellín? La oposición dijo que desataríamos la violencia, pero no, fue la oposición la que terminó desatando la violencia. No aguantan la libertad de reunión del pueblo y no aguantan a los jóvenes libres, los quieren matar y los han asesinado antes”, explicó.

Esto si es vandalismo,

es vandalismo contra el ser humano. ¿Qué norma legal tiene este funcionario para golpear jóvenes de Medellín?



La oposición dijo que desataríamos la violencia, pero no, fue la oposición la que terminó desatando la violencia que nos endilgaban.



No aguantan… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el gobierno de Petro quiere “intervenir” en las decisiones que le competen a su administración. “Crearán una comisión a nivel nacional para presionarnos y que no podamos defender a nuestra gente y a nuestra ciudad de los violentos que ellos mismo mandan. Ayer defendimos a niños y familias completas que estaban en McDonald’s siendo intimidados por los amigos de Petro”, aseguró en X.

❗️Atención Medellín.

El gobierno Petro se prepara para intervenir en las decisiones de Medellín con la excusa de lo ocurrido ayer durante la jornada de violencia y vandalismo que generaron sus amigos. Crearán una comisión a nivel nacional para presionarnos y que no podamos… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 8, 2025

Entre tanto, el Ministerio del Interior aseguró que se investigarán las presuntas violaciones a los derechos humanos de quienes marcharon en Medellín. “No es posible, en el Gobierno del cambio, que personas ajenas a la Fuerza Pública, violenten los derechos de las personas”, dijo el viceministro de Diálogo Social, Gabriel Rondón, sobre posibles excesos por parte de los gestores.

