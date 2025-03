“Se las compramos a buen precio”: Petro planteó adquirir clínicas de EPS endeudas

Presidente de Colombia durante rueda de prensa Foto: El Espectador - José Vargas

Este jueves, el presidente Gustavo Petro visitó el municipio Los Patios, en Norte de Santander, para conocer los avances del Centro de Salud Once de Noviembre. El mandatario estuvo acompañado por sus ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, e Interior, Armando Benedetti, con quienes también escuchó los reclamos de las autoridades locales y habitantes de la región en materia de salud.

Durante su discurso, el jefe de Estado hizo una defensa de su propuesta de reforma a la salud y cuestionó, una vez más, las gestiones de las EPS. En un punto de la intervención, Petro dijo que les propuso a esas entidades volverse gestoras de salud y no intermediarias. A renglón seguido, habló de las EPS intervenidas porque, según dijo, se “estaban robando la plata”.

“La Nueva EPS escondió $5 billones en facturas y ahora quieren que paguemos otra vez, la sociedad colombiana a través del Estado, pero mamola, nosotros no hacemos eso, esas deudas las tienen que pagar los dueños y si no tienen la plata, pues vendan las clínicas, nosotros se las compramos a buen precio para ponerlas al servicio de la sociedad colombiana”, aseguró.

Petro explicó que esa es una medida de las muchas que pueden implementar en el marco de la reforma a la salud, pero no solamente harán lo que hacían las EPS antes, sino que crearán un sistema de salud nuevo. En este punto destacó los alcances de los grupos de salud que, en el marco del giro que le quiere dar al sistema, visitan barrios y veredas con estrategias de prevención.

Por otra parte, se refirió a la crisis abastecimiento de medicamentos y dijo que tienen las pruebas de que las gestoras farmacéuticas “han duplicado el precio de los medicamentos que se podría comprar a la mitad si se hiciera en el extranjero o directamente en el laboratorio”.

Así mismo, dijo que algunas de esas gestoras estarían acaparando medicamentos y puso como ejemplo el caso de la insulina. “Yo le pedí al superintendente de Salud que allí donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, explicó.

En otro mensajes sobe las EPS, criticó las demoras por autorizaciones, pues señaló que el Gobierno, a través de la Adres, ya les envió la plata a las clínicas y hospitales, por lo cual está garantizado el servicio. Por último, reiteró que su apuesta es detectar las enfermedades a tiempo y ahorrar recursos con un modelo de salud preventivo.

