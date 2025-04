Petro posesionó a Echeverry como nuevo magistrado del CNE en reemplazo de Lorduy

Petro posesionó al abogado Álvaro Echeverry Londoño como nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral. Foto: CESAR CARRION

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro posesionó en la noche de este jueves a Álvaro Echeverry Londoño como nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras haber sido elegido este martes por la plenaria del Congreso.

El acto de posesión contó con la presencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez.

Le recomendamos: “No hubo juegos en mi postulación al CNE”: habla Echeverry, nuevo magistrado

Echeverry fue elegido con el respaldo de 205 votos. El abogado reemplaza en el cargo a César Lorduy (Cambio Radical), a quien el Legislativo le aceptó la renuncia el pasado 5 de marzo. El otro candidato que pujaba por el puesto, Plinio Alarcón, obtuvo 50 votos. Fue postulado oficialmente por el partido cristiano Colombia Justa Libres, pero durante toda su campaña contó con el respaldo del oficialismo, pues incluso muchos lo calificaron como el candidato del Gobierno.

Su elección modifica las cargas en el CNE, lo que sin duda tendrá un efecto en las decisiones que se tomen sobre la investigación que adelanta esa autoridad contra la campaña del presidente Gustavo Petro por la supuesta violación del tope de gastos en la primera y segunda vuelta de 2022.

Al respecto, Echeverry le dijo a El Espectador: “No conozco ningún expediente. No me puedo anticipar a pronunciarme y, con toda franqueza, si lo conociera tampoco me pronunciaría porque corresponden a las reservas judiciales”.

¿Quién es Álvaro Echeverry?

El nuevo magistrado del CNE, abogado de profesión, viene de trabajar en el Ministerio del Interior y es recordado por su papel en las elecciones de 2022 para que el Pacto Histórico recuperara, aproximadamente, 500.000 votos en el proceso escrutinio, proceso que derivó en que la bancada petrista se convirtiera en la más fuerte en Senado y una de las más influyentes de la Cámara de Representantes.

Echeverry es abogado de la Universidad de Manizales y tiene una especialización en derecho administrativo de la Universidad de Caldas. Durante toda su carrera ha hecho asesorías y consultorías para varios partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular. También ha trabajado para la Procuraduría General, la Contraloría y el Consejo Superior de la Judicatura.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.