Petro propone examinar “temas pendientes” del Acuerdo de Paz con las Farc

Tras la radicación de la reforma laboral en el Congreso, el presidente Gustavo Petro viajó este 16 de marzo a Medellín, en donde se reunió con algunos de los empresarios de la región antioqueña, en un evento organizado por Proantioquia.

En el evento, estuvo el presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velásquez, así como gerentes y representantes de otras 63 empresas afiliadas a Proantioquia como Sura, Postobón, Nutresa, grupo Éxito, Alpina, Bancolombia y algunas universidades de la región. Tuvo como objetivo buscar acuerdos sobre cómo potenciar la industrialización del país, para lo que Petro señaló que se necesita reforzar el Acuerdo de Paz con las Farc, introduciendo ese tema.

El mandatario dijo que hay que “cambiar hacia un modelo productivo”, lo que requiere de la agricultura, la industria y nuevas realidades como las energías limpias y la informática. Una idea que respaldaron los empresarios: “desde Proantioquia estamos de que trabajar con ética y responsabilidad para la construcción colectiva no es solamente una necesidad, sino también la manera en la que todos los empresarios aportemos a la consolidación de un país en paz”, dijo Velásquez.

Gustavo Petro, invitó al empresariado de Antioquia a participar en un proceso para industrializar el país, basado en la producción. Explicó que “cambiar hacia un modelo productivo” requiere de la agricultura, la industria, el saber y conocimiento, y nuevas realidades como las energías limpias y la informática.

Así las cosas, durante su intervención Petro se enfocó en hablar sobre el Acuerdo de Paz suscrito en 2016 con la extinta guerrilla y reafirmó toda la disposición de su Gobierno para cumplir los compromisos adquiridos por el Estado colombiano.

Igualmente, dijo que en el marco de un gran “acuerdo nacional”, le gustaría convocar a la sociedad colombiana a un diálogo para examinar los temas que no se introdujeron y no quedaron expresos en los pactos con las Farc.

En ese sentido, el mandatario expresó: “Cuando uno estudia el Acuerdo al que llegaron, el Acuerdo Final, allí uno quisiera ponerlo como una ilusión realizada. ¿Qué sería de la sociedad colombiana si todos los puntos allí escritos se volvieran realidad? Ese ejercicio nos daría una sociedad rural. Yo le llamaría un romanticismo”.

Y es que, de acuerdo con el presidente Petro, en cuanto al tema de la industrialización, el documento firmado entre el Gobierno y las Farc “indudablemente se queda incompleto”. Esto no significa “que no se cumpla el Acuerdo”, ya que “incluso hay una instancia, creada en ese mismo Acuerdo, que posibilita su transformación”.

“¿Qué no se introdujo? No se puede tener un mundo rural equitativo, relativamente avanzado, sin conocimiento, sin industrialización. Entonces sí había que hablar del modelo económico. Era un error no hacerlo. Y ahora que se despierta de nuevo la discusión por el tema del Acuerdo Nacional, a mí me parece que tenemos que discutirlo”, concluyó el Presidente Petro en su intervención ante los empresarios de Proantioquia.

