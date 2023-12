Petro reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional de dejar en firme la paz total

El presidente Gustavo Petro junto al fiscal general, Francisco Barbosa, en una reunión este año.

El presidente Gustavo Petro se pronunció este viernes frente a las declaraciones del fiscal general, Francisco Barbosa, acerca de los jóvenes de primera línea y sus posibilidades de salir de las cárceles. “No son victimarios, son las víctimas de un Estado que no solo les quitó ojos y los encarceló por miles, sino porque los dejó sin educación y sin oportunidades”, dijo el primer mandatario desde Dubaí, donde se encuentra en la COP 28. Petro fue enfático en que la protesta social no puede criminalizarse en un Estado Social de Derecho.

Este jueves, la Corte Constitucional dejó en firme la ley de Paz Total, aunque le puso ciertas condiciones. Por ejemplo, el alto tribunal dejó claro que el gobierno no puede nombrar como voceros de paz a personas que se encuentren privadas de la libertad ni tampoco puede negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder. Petro le agradeció “su apoyo a la posibilidad de hacer una política de paz”.

“Tiene razón. Los jóvenes que criminalizaron por protestar no son sujetos de una ley de paz simplemente porque esos jóvenes nunca estuvieron en guerra. Esos jóvenes nunca debieron estar presos. Lamentable la sociedad que se alegra de su juventud presa”, ahondó el presidente. “Con razón esa sociedad sin democracia aplaudía que asesinaran 6.402 de sus hijos inocentes solo para creer en una seguridad basada en los muertos y en las rejas”.

Las declaraciones de Petro responden a las que hizo Barbosa, cuando estableció que las personas de primera línea no van a poder salir de las cárceles y que los voceros de paz que pertenecían a grupos ilegales volverán a ser capturados. “Los victimarios no pueden estar por encima de las víctimas”, dijo la cabeza de la entidad penal. “Los colombianos no pueden estar sometidos a que todo el tiempo tengamos un Gobierno que piense en los criminales y no en la gente de bien”, agregó.

