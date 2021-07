Estudios muestran que vacunas si protegen contra la variante Delta

La variante Delta, que ya hace presencia en 93 países (entre ellos Colombia), ha prendido las alarmas del mundo. Principalmente, porque, al parecer, se propaga mucho más rápido que la cepa original del coronavirus y ya se ha vuelto predominante en varios de los territorios. Ante este panorama, se ha puesto en evidencia la efectividad antes este linaje que tienen las vacunas que ya se han aplicado. (Lea: Esto es lo que se sabe de la inmunidad de algunas vacunas contra la variante Delta)

Pero, no hay que preocuparse. A medida que ha avanzado este linaje por el mundo, también lo han hecho los investigadores que la estudian y ya varios estudios han podido corroborar la eficacia que tienen las vacunas contra la variante Delta, que se registró por primera vez en octubre de 2020 en India.

Lo primero que hay que aclarar, y que se repetirá las veces que sea necesario, es que todas las vacunas que están aprobadas contra el coronavirus reducen la enfermedad severa, el riesgo de ingresar a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y de morir.

Ahora bien, con esto claro, es necesario explicar por qué esta variante es mucho más contagiosa. Resultados, que son preliminares y están a la espera de una revisión por pares, mostraron que el virus se logró detectar en las personas infectadas con Delta cuatro días después de su exposición, mientras que una persona infectada con la cepa original tarda hasta seis días. “Esto muestra que Delta se replica mucho más rápido”, señala el documento.

Respuesta de las vacunas

Con la vacuna de Pfizer - BioNTech, que utiliza tecnología de ARN mensajero, han vacunado a 7.362.073 colombianos. Un estudio realizado por Public Health Scotland y publicadas en The Lancet, mostró que las personas inmunizadas con este biológico, al menos dos semanas después de la segunda dosis de las vacunas, la protección contra la infección cayó al 79% contra la variante Delta

Otro estudio, citado por el Ministerio de Salud de Israle donde el 60% de la población fue inmunizada con esta vacuna, señaló que “previene en gran medida la hospitalización y los casos graves, pero es menos eficaz para prevenir la propagación de la variante Delta del coronavirus (...) ha tenido solo un 64% de efectividad en la prevención de la infección por coronavirus”.

En The New England Journal of Medicine un grupo de investigadores analizó la efectividad de la vacunación contra la enfermedad sintomática causada por la variante Delta o la cepa predominante, que en Inglaterra es la B.1.1.7 o variante Alfa. Los resultados señalaron que la “eficacia después de una dosis con esta vacuna fue notablemente menor entre las personas con la variante delta (30,7%) que entre las personas con la variante alfa (48,7%)”, dice el estudio. Pero, la eficacia de dos dosis incrementó. Fue del 93,7% entre las personas con la variante alfa y del 88,0% con la variante delta. (Puede leer: ¿Cómo logra transmitirse tan rápido la variante Delta del coronavirus?)

La Universidad Hebrea y el Centro Médico de la Universidad Hadassah, en otra investigación, mostraron que la vacuna de Pfizer tiene una efectividad del 60-80% contra variante Delta. Y, el más reciente estudio del Public Health England (PHE) mostró que para los casos de hospitalización la efectividad de la vacuna de Pfizer fue del 94% después de una dosis y del 96% después de dos dosis.

En cuanto a la vacuna de AstraZeneca, con la que se han inmunizado a 1.842.098 colombianos, este mismo estudio, publicado en Public Health England (PHE), señaló que para los casos de hospitalización la efectividad de este biológico fue del 71% con una dosis y del 92% con dos dosis ante la variante Delta.

Para el New England Journal of Medicine la eficacia después de una dosis de vacuna de AstraZeneca fue del 30,7% ante la variante Delta. En cuanto a “la eficacia de dos dosis la respuesta fue del 74,5% entre las personas con la variante Alfa y del 67,0% entre las personas con la variante Delta”, reseña el documento.

“Solo se observaron diferencias modestas en la efectividad de la vacuna con la variante delta en comparación con la variante alfa después de recibir dos dosis de vacuna. Las diferencias absolutas en la eficacia de la vacuna fueron más marcadas después de recibir la primera dosis”, concluyen los investigadores en The New Journal of Medicine.

La vacuna de Janssen, fabricada por Johnson & Johnson, y con la que se han vacunado a 757.793 colombianos también ha sido estudiada para mostrar si su efectividad se ve o no afectada por la variante Delta. Un informe publicado hace unos peses por la compañía señaló que el biológico mostró una pequeña caída en la potencia contra la variante, en comparación con su efectividad contra el virus original. “No obstante fue más efectiva contra la variante Delta que la variante Beta, identificada por primera vez en Sudáfrica, patrón que también se observa con las vacunas de ARNm”, agregó la empresa.

A raíz de esos hallazgos, en los últimos dos meses la empresa comenzó un estudio en Sudáfrica para detallar la inmunidad del biológico contra las variantes Delta y Beta. Los resultados fueron bastante alentadores, porque su respuesta inmune sigue siendo alta hasta ocho meses después de su aplicación. (Lea también: Presidente Duque confirmó presencia de variante Delta en Colombia)

Glenda Gray, presidenta del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica (SAMRC), en rueda de prensa señaló que “la vacuna de J&J funciona bien en Sudáfrica con la difícil variante Beta que tenemos. Todos los datos que hemos visto revelan una buena respuesta inmediata y sostenida contra la variante Delta y vemos una duración sorprendente (de la respuesta inmune para una sola dosis)”.

Esta conclusión fue respaldada por una investigación publicada en The New England Journal of Medicine y realizada con 20 pacientes vacunados en el Centro Médico Beth Israel de Boston. “Una sola dosis de la vacuna de Johnson & Johnson provocó mecanismos duales de protección contra la enfermedad, incluida la enfermedad causada por la variante Delta (B.1.617.2) y otras variantes del Sars-CoV-2 de preocupación, incluidas las variantes Alfa (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1), Epsilon (B.1.429) y Kappa (B.1.617.1)”, resñó el texto.

Estos nuevos datos han demostrado que esta vacuna ofrece una protección duradera y provoca una actividad neutralizante efectiva contra esta variante.”Los datos de los ocho meses estudiados hasta ahora muestran que la vacuna de J&J genera una fuerte respuesta de anticuerpos neutralizantes que no disminuye, sino que observamos una mejora con el tiempo”, dijo también Mathai Mammen, director del Centro de Investigación y Desarrollo Janssen de Johnson & Johnson.

La vacuna de Moderna, que ya llegó a Colombia, también es efectiva contra esta variante. Un estudio publicado en la revista Nature, utilizó una base de datos de personas vacunadas en Israel y encontró que una dosis de las vacunas de RNA mensajero, tecnología empleada por Pfizer y AstraZeneca y Moderna, son menos efectivas para evitar casos sintomáticos de la variante Delta.

Pero, advirtió, con la segunda dosis se genera una mayor protección contra esta variante. “En las semanas posteriores e incluso meses antes de recibir la segunda dosis, el paciente será vulnerable a la variante Delta”, aclararon los investigadores.

La compañía, por su parte, anunció que solo han observado un descenso “moderado del nivel de anticuerpos que genera su vacuna contra la variante Delta. Estos nuevos datos son alentadores y refuerzan nuestra confianza en que la vacuna debería seguir protegiendo contra las nuevas variantes detectadas”, explicó en un comunicado Stéphane Bancel, director general de Moderna.

La vacuna de Sinovac, con la que más se han inmunizado a los colombianos (7.232.112) se está estudiando en Chile, donde recomendaron una tercera dosis para proteger contra la variante Delta. Los resultados in vitro mostraron una reducción de cuatro veces en el efecto neutralizante, en comparación con los producidos contra la cepa original. (Podría leer: “Aún no hay transmisión comunitaria de Delta, pero es difícil contenerla”:MinSalud)

Alexis Kalergis, profesor de la Universidad Católica de Chile y director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia de Chile, explicó en un comunicado que “realizó el ensayo clínico con 2,000 participantes y seis meses después de la administración de la segunda dosis, menos del 3% contrajo Covid-19″.

Por su parte, Zhong Nanshan, un epidemiólogo que ayudó a manejar la pandemia del COVID-19, aseguró a Reuters que “las vacunas chinas son algo efectivas para reducir el riesgo de casos sintomáticos y graves causados por Delta”. Para sacar esta conclusión, el epidemiólogo se basó en el análisis de infecciones en la ciudad de Guangzhou, y aunque los resultados son preliminares y el tamaño de la muestra es pequeño, dan indicios de la inmunidad del biológico ante este linaje.

Toda la controversia en cuanto a la efectividad de las vacunas contra esta variante surgió por un documento filtrado de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) por el New York Times. En esta nota de prensa, los CDC hablan de un “potencial” mayor de transmisión asintomática por parte de personas vacunadas y reiteran el hecho de seguir utilizando tapabocas. No ponen en duda la eficacia de las vacunas.