Petro desestima declaraciones de Andesco sobre supuesto apagón energético en 2026

El mandatario Gustavo Petro cuestionó las más recientes declaraciones del presidente de Andesco, Camilo Sánchez, sobre un posible apagón entre 2026 y 2027 en Bogotá y otras regiones del país, asegurando que eso lo viene diciendo desde que la izquierda llegó al poder, pero no ha sucedido. Desde el Ministerio de Minas se calificó lo dicho como comentarios con intenciones políticas.

Según Sánchez, el Gobierno no les ha dado solución a varios temas técnicos, concentrándose en expedir decretos, como el que busca bajar las tarifas de energía que fue publicado recientemente para comentarios por el ministro de Minas, Edwin Palma. Este busca que el precio de la energía por kilovatio-hora (kWh) disminuya entre $20 y $120 durante periodos de sequía.

Para el presidente de Andesco, la Casa de Nariño no estaría contemplando en sus cálculos el aumento de la demanda de energía en el país, lo que produciría apagones en distintas regiones del país en los siguientes años.

“Esto es de oferta y demanda. Si no, vamos a tener en 2026 y 2027 no solo un apagón financiero, sino también uno de energía porque la demanda creció por encima de la energía. No digo que todo el país, pero sí por pedacitos”, indicó Sánchez, quien agregó que en Bogotá también se presentarían apagones.

A su pronunciamiento reaccionó el presidente Petro: “Camilo ha anticipado desde que entré al gobierno apagones, hasta la fecha no ha ocurrido ninguno”.

Igualmente, el jefe de Estado indicó que la situación en Bogotá no sería por determinaciones o medidas de su gobierno, sino porque algunas comunidades se oponen a la construcción de nuevas líneas de transmisión argumentando la protección del ambiente.

“El programa nacional de mejoramiento de Vivienda de Bogotá está abierto a métodos de recolección de agua lluvia y energía solar autogenerada”, agregó.

Petro no fue el único en pronunciarse en contra del anuncio de Sánchez, pues el ministro Palma sostuvo que el líder gremial estaría lanzando “dardos” a la Casa de Nariño con intenciones políticas y en época preelectoral.

“Camilo es ante todo político. Ha ocupado cargos en el Legislativo y en el Ejecutivo. No ha propuesto nada sobre el tema que agobia a millones de usuarios sobre las tarifas de energía. Solo usa sus foros y declaraciones para lanzar dardos al gobierno y entre más cerca las elecciones más duras aún amenazas. Así no se puede construir. Si se va a meter en la campaña a fondo pues está en su derecho pero debería ser sincero con la ciudadanía”, dijo Palma.

