Petro respondió a reclamo de María Corina Machado: “toda exclusión es perjudicial”

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro le respondió este miércoles al mensaje que le envió, en tono de crítica, la Nobel de Paz venezolana María Corina Machado. En un trino de dos párrafos, el jefe de Estado colombiano habló de lo que para él es el mejor camino para la transición política en el vecino país, tras la captura y juicio que enfrentará Nicolás Maduro en Estados Unidos.

El cruce de mensajes se dio luego de que el mandatario dijera este martes, en medio de un evento en el hospital San Juan de Dios en Bogotá, que Estados Unidos debería devolver a Maduro para que sea juzgado en Venezuela. En esa misma intervención, Petro cuestionó la intervención militar en Caracas y aseguró que toda Latinoamérica recordará que esa fue la primera vez que se bombardeó a una ciudad de la región. El mismo mensaje lo repitió en Panamá, en pronunciamiento frente a varios presidentes de la zona.

La líder opositora María Corina Machado le respondió a Petro señalando que no se puede confiar en la justicia venezolana y que por eso debe ser juzgado en territorio estadounidense. “Me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto de que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como terminó la última jueza que emitió una sentencia contra el régimen”, dijo.

Machado recordó el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, que, según dijo, fue víctima del régimen por una orden de Hugo Chávez para encarcelarla. “¿Son esos jueces los que piensa el presidente de Colombia que van a juzgar a Nicolás Maduro? Aquí no ha habido ni una sola sentencia”, agregó este miércoles la Nobel de Paz.

A su turno, el presidente Gustavo Petro aseguró que su mensaje es defender la soberanía, lo que incluye la justicia. “Yo estoy seguro de que Venezuela debe iniciar una transición a más democracia y paz, y eso se hace a través de un pacto de todos los sectores políticos y sociales, sin exclusión de ninguno. Toda exclusión, como la que se hizo con Corina, es perjudicial y genera odio y violencia”, aseguró.

Finalmente, el jefe de Estado dijo que lo mejor no es excluir y que Venezuela, al igual que Colombia, debe enseñar el principio universal de la soberanía, a menos que se construya una justicia multilateral. Esto último está relacionado con lo que dijo en su discurso en Panamá, pues allí aseguró que si Nicolás Maduro no es juzgado por una corte de Venezuela, la otra opción sería que lo juzgue un tribunal de “las tres Américas”.

