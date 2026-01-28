Gobierno, congresistas y candidatos reaccionan a muerte del congresista Diógenes Quintero

Diógenes Quintero era representante de las curules de Paz por Catatumbo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Políticos de todas las orillas lamentaron el accidente aéreo que se reportó en la tarde de este miércoles en Norte de Santander y que dejó 15 víctimas mortales, incluido el representante a la Cámara Diógenes Quintero, quien ocupaba una de las curules de paz. A través de redes sociales, funcionarios del gobierno, legisladores y candidatos a las elecciones de este 2026 enviaron condolencias a las familias de los fallecidos.

Desde el Gobierno, uno de los primeros en pronunciarse fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien lamentó lo sucedido. “Mis condolencias a la familia del representante Diógenes Quintero y a los otros tripulantes que iban en el avión de Satena que hoy cayó con el desfortunio de que todas las personas fallecieron. Lamentamos ese hecho y las condiciones en que se dio”, dijo.

Nuestras condolencias a las familias del Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz, Diógenes Quintero, el candidato Carlos Salcedo, y de los demás ocupantes y tripulantes de la aeronave de Satena que se estrelló hoy en Norte de Santander. pic.twitter.com/sTrnks5rH3 — Armando Benedetti (@AABenedetti) January 28, 2026

“Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública”, dijo el Partido de la U en un comunicado.

Desde el Centro Democrático también emitieron un comunicado enviando condolencias a las familias de las víctimas. “El Centro Democrático lamenta el trágico accidente aéreo ocurrido en la ruta Cúcuta–Ocaña, que dejó como saldo la pérdida de todos los ocupantes de la aeronave. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de los pasajeros y tripulantes fallecidos, entre ellos el congresista Diógenes Quintero. ¡Solidaridad y fortaleza!”, se lee en la comunicación.

Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido… pic.twitter.com/KDATS06Bwd — Partido de la U (@partidodelaucol) January 28, 2026

La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, reaccionó con un mensaje en su cuenta de X: “Qué dolorosa noticia. La vida es un ratico. Expreso mi solidaridad a las familias y conocidos de las personas del trágico accidente de SATENA. A la familia y equipo del Representante Diógenes Quintero mi infinito cariño, estamos con ustedes”.

Clara López, también senadora, del Pacto Histórico, y candidata a la Presidencia dijo que “duele profundamente enterarme del fallecimiento de los 15 pasajeros del vuelo de Satena que se accidentó en Norte de Santander. Mi solidaridad con su familia, allegados y amigos. Recordemos al colega Diógenes Quintero, que levantó su voz cómo víctima del conflicto en defensa del acuerdo de paz”.

Otro candidato presidencial que se pronunció fue Juan Fernando Cristo, quien recordó la labor legislativa de Quintero. “Me entristece mucho esta noticia por todas las víctimas y sus familias. Diógenes fue un gran apoyo en la Cámara para todas las iniciativas de paz. Su proyecto para ampliar 10 años la vigencia de las zonas PDETS, que apoyamos desde el gobierno, queda como su gran legado”, aseguró.

Cabe anotar que los otros dos políticos que iban a bordo eran el candidato a la Cámara Carlos Salcedo Salazar y el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco. La aeronave Beechcraft 1900, que tiene capacidad para 19 personas, debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña sobre las 12:10 p. m. Sin embargo, las autoridades aéreas perdieron su rastro a su paso por la región del Catatumbo.

¿Quién era Diógenes Quintero, representante que murió en accidente de Satena?

Quintero es oriundo de Hacarí y abogado formado en la Universidad Libre de Cúcuta. Lleva por lo menos una década enfocado en la defensa de los Derechos Humanos desde distintos cargos.

En 2022, obtuvo la curul de paz con más de cinco mil votos. Desde ese cargo ha sido, entre otros, autor de iniciativas legislativas como la que extendió por 10 años los municipios que pertenecen a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), el fortalecimiento de las defensorías de familia, el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de cultivos de uso ilícito, la regularización del cannabis de uso adulto, entre otros.

En 2023, tras lograr que el proyecto de acto legislativo que hace del campesinado sujeto de especial protección en la Constitución Política pasara a su séptimo debate, el representante Quintero manifestó a El Espectador que su deseo de hacer política es precisamente una de las herencias que le dejó su padre, quien fue líder social y concejal de Hacarí.

La vida de Quintero ha estado atravesada por la violencia. Su familia llegó al Catatumbo desde Aracataca, en Magdalena, a raíz de las confrontaciones entre liberales y conservadores.

“Informamos que seguimos sin contacto con el Representante y nuestra asistente, Natalia Acosta Salcedo, tras la desaparicióndel vuelo de Satena Cúcuta-Ocaña. Aunque los mensajes de WhatsApp aparecencomo recibidos, no hemos obtenido respuesta. La última ubicación registrada de sus teléfonosfue en el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcutaantes del despegue”, escribió el equipo de Quintero en un comunicado.

