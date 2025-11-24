Logo El Espectador
Petro respondió a revelación de nexos de funcionarios con disidencias de Calarcá: “son falsos”

Esto dijo el jefe de Estado sobre los chats, audios y documentos que relacionan al general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, funcionario de la DNI, con el grupo armado.

Redacción Política
24 de noviembre de 2025 - 09:54 p. m.
Tras más de 24 horas de silencio en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro reaccionó al escándalo por los posibles nexos entre un funcionario de su gobierno y un general del Ejército con las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá Córdoba.

“Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmar son falsos”, aseguró este lunes en su cuenta de X. En un mensaje de varios párrafos, el mandatario aseguró que esas versiones buscan afectar a quienes le han ayudado a “identificar” oficiales corruptos del Ejército.

A través de su trino, el jefe de Estado aseguró que los funcionarios mencionados en el reciente informe de Noticias Caracol habrían sido clave en la identificación de oficiales del Ejército que habrían cooperado para que delincuentes pudieran crear empresas de seguridad y operar desde la legalidad.

“En la captura de escoltas oficiales presentes en donde están los bandidos que se capturan, hemos distinguido varias de estas compañías legales al mando de criminales”, señaló el jefe de Estado. El mandatario también dijo que en su Gobierno se han suspendido millones de pesos en sobornos que pudieron haber favorecido al paramilitarismo.

El jefe de Estado dijo que en su Gobierno se han suspendido millones de pesos en sobornos que pudieron haber favorecido al paramilitarismo. Y reiteró que desde su llegada a la Casa de Nariño intentó detener “el negocio” que en otros mandatos se había intensificado: “en el gobierno de Duque la entrega de permisos legales a criminales fue masivo”.

El presidente también aseguró que “las agencias de inteligencia deben hacer públicos sus informes en el tiempo prudencial” y que los lazos entre la Policía y el Ejército deben cortarse de inmediato. En cuanto a las evidencias sobre los nombres de los funcionarios que aparecen de manera repetida en los chats, correos electrónicos, fotografías, cartas y reportes internos, y respaldarían los nexos con la estructura a de alias Calarcá, el presidente aseguró que le llama la atención la “coincidencia” de que estas denuncias recaigan en quienes “vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la fuerza pública”.

Estos son los principales señalamientos que comprometen a los funcionarios del Gobierno

Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló un informe del 8 de febrero de 2024 que se evidencia que el general Juan Miguel Huertas sostuvo reuniones con enviados de alias Calarcá, en las que propuso crear una empresa de seguridad fachada, similar a las usadas por paramilitares en los noventa. Ofrecía permisos, armas y blindados, y planteaba montar la compañía “mitad y mitad”, asegurando que así “quedaban con hombres legales” si fallaban las negociaciones con el Gobierno. También prometía movilidad sin controles y apoyo desde contactos en la Presidencia.

Las comunicaciones también involucran a Wilmer Mejía, quien, durante el gobierno Petro, habría influido en ascensos, traslados y retiros dentro de la inteligencia estatal. Según los mensajes, incluso participó en la planeación de un viaje con Huertas a Venezuela para indagar sobre la muerte de un guerrillero.

Por Redacción Política

micorriza(d243q)Hace 8 minutos
En esencia, tuvimos un irresponsable aprendiz de periodista en nuestra sala de redacción que utilizó mecanismos fraudulentos para engañar a sus editores y producir contenidos, no solo con uso indiscriminado e irresponsable de Inteligencia Artificial, sino además, para perfeccionar su engaño, sustentando las informaciones en fuentes inexistentes.
micorriza(d243q)Hace 9 minutos
Esta semana en la redacción de El Espectador ofrecemos disculpas porque publicamos información falsa y es imperdonable que haya pasado los filtros y esos contenidos hayan llegado a ser publicados. En esencia, tuvimos un irresponsable aprendiz de periodista en nuestra sala de redacción que utilizó mecanismos fraudulentos para engañar a sus editores y producir contenidos, no solo con uso indiscriminado e irresponsable de Inteligencia Artificial, sino además, para perfeccionar su engaño, sustentand
Jesús V(0u41y)Hace 10 minutos
Son entrampamientos que se arman con la ayuda de grandes medios. Seguirán apareciendo más casos, pues los medios ya están en modo campaña electoral.
micorriza(d243q)Hace 15 minutos
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?
ART RT(16144)Hace 25 minutos
Si un mitómano dice que es falso, es porque es verdadero?
