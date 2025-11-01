Petro, Roa y el futuro de Ecopetrol en medio de las polémicas: La Mesa Redonda

Gustavo Petro y Ricardo Roa Foto: Archivo Particular

Solo en 2024, Colombia recibió $43 billones de Ecopetrol, entre regalías, dividendos y otros impuestos. Se trata de más de dos reformas tributarias como la que actualmente busca aprobar el Gobierno. Desde que llegó a la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro ha querido transformar Ecopetrol, impulsando las energías limpias, rechazando el fracking y aumentando su influencia en la junta directiva y la presidencia de la estatal.

Por todo esto ha recibido múltiples críticas de la oposición, que lo señala de haber afectado la empresa y sus resultados. Esta semana, el Gobierno ha estado en el centro de la polémica por al menos cuatro temas: la supuesta venta del Permian, el enredo con la junta directiva, Estados Unidos y las movidas del caso de la campaña Petro en el CNE, que podrían tocar a Ricardo Roa, hoy presidente la compañía y exgerente del proceso electoral.

Como todos los viernes, en La Mesa Redonda de El Espectador repasamos y analizamos las principales movidas de la política que influyen en el ámbito económico, judicial, internacional, entre otros. Este fue nuestro capítulo de este 31 de octubre.

