Uribe y Gaviria anuncian “gran coalición por el futuro de Colombia” tras reunión en Medellín

Culminó la reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria en Llanogrande (Antioquia). El encuentro de los exmandatarios definió el nacimiento de la “gran coalición por el futuro de Colombia” con el que buscarán convocar diferentes fuerzas políticas para una consulta que defina una única ficha presidencial que haga frente al candidato del frente amplio propuesto por el presidente Gustavo Petro.

Fueron tres horas de esta primera reunión que dejó como conclusión, la continuidad de encuentros presenciales entre los exmandatarios. Además del eje electoral, Uribe y Gaviria abordaron la “erradicación de la pobreza” como ese primer punto de una agenda programática que tendrá que ser compartido por quienes ingresen a esa coalición prevista para el mes de marzo.

La reunión se venía anticipando mediante reuniones y foros virtuales donde también coincidían varios precandidatos a la Presidencia. Sin embargo, fue una homenaje a Gaviria por parte del empresariado antioqueño el que dio ese último empujón para este encuentro presencial se produjera. De acuerdo con los dos expresidentes fue una reunión “estupenda” en la que “concertamos unas ideas muy claras sobre cómo vamos a fortalecer la democracia de este país”.

Al término del encuentro los expresidentes resaltaron que su relación ha sido “sincera, clara, sin contratos y sin clientelismo, como tiene que ser la política”. Fue precisamente por esta afirmación que coordinaron agenda y anunciaron la conformación de esta nueva coalición que haría frente al frente amplio del presidente Gustavo Petro.

NOTICIA EN DESARROLLO***

