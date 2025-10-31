Logo El Espectador
Uribe y Gaviria anuncian “gran coalición por el futuro de Colombia” tras reunión en Medellín

Los exmandatarios sostuvieron un encuentro de más de tres horas en Llanogrande. Panorama electoral y soluciones para la pobreza fueron los ejes temáticos de esta primera reunión. Se prevé una cita en Bogotá.

Redacción Política
31 de octubre de 2025 - 06:21 p. m.
Los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe se reunieron en Llanogrande (Antioquia) para abordar una coalición presidencial en marzo.
Foto: Archivo Particular
Culminó la reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria en Llanogrande (Antioquia). El encuentro de los exmandatarios definió el nacimiento de la “gran coalición por el futuro de Colombia” con el que buscarán convocar diferentes fuerzas políticas para una consulta que defina una única ficha presidencial que haga frente al candidato del frente amplio propuesto por el presidente Gustavo Petro.

Fueron tres horas de esta primera reunión que dejó como conclusión, la continuidad de encuentros presenciales entre los exmandatarios. Además del eje electoral, Uribe y Gaviria abordaron la “erradicación de la pobreza” como ese primer punto de una agenda programática que tendrá que ser compartido por quienes ingresen a esa coalición prevista para el mes de marzo.

La reunión se venía anticipando mediante reuniones y foros virtuales donde también coincidían varios precandidatos a la Presidencia. Sin embargo, fue una homenaje a Gaviria por parte del empresariado antioqueño el que dio ese último empujón para este encuentro presencial se produjera. De acuerdo con los dos expresidentes fue una reunión “estupenda” en la que “concertamos unas ideas muy claras sobre cómo vamos a fortalecer la democracia de este país”.

Al término del encuentro los expresidentes resaltaron que su relación ha sido “sincera, clara, sin contratos y sin clientelismo, como tiene que ser la política”. Fue precisamente por esta afirmación que coordinaron agenda y anunciaron la conformación de esta nueva coalición que haría frente al frente amplio del presidente Gustavo Petro.

NOTICIA EN DESARROLLO***

Por Redacción Política

Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 3 minutos
Uribe mentiroso, Uribe mentiroso...
Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 8 minutos
Atención, mucha atención, “Uribe y Gaviria anuncian gran coalición por el futuro” de sus vástagos. Para creerles al par de ratas, q’ son igual de corruptas q’ las q’ actualmente nos gobiernan. Definitivamente cada vez se observa q’ Colombia está condenada a caer cada vez más bajo. Q’ dios nos proteja.
macaba(61296)Hace 13 minutos
Son precisamente lo contario. Son el pasado trite de una Colombia en manos de esos si, de corruptos y narcotraficantes
Mosquerd(78751)Hace 14 minutos
No se debe hablar del futuro de la nación y sus pueblos viniendo de pasados tan turbios e impunes como lo son los de estas dos criatuturitas politiqueras y sin ética alguna. Diría uno, no?
Héctor(20578)Hace 15 minutos
Los responsables de la pobreza planteando solución a la pobreza. Ambos enriquecidos con la política:
