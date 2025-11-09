“Tomaremos las medidas que toca tomar”: presidente Petro se fue contra Bernie Moreno

El presidente Gustavo Petro y el senador republicano Bernie Moreno en la Casa de Nariño. Foto: Ovidio Gonzalez S

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde Santa Marta, donde lidera la cumbre CELAC-UE, el presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte mensaje contra el congresista estadounidense Bernie Moreno, de origen colombiano y miembro del Partido Republicano. De acuerdo con el mandatario, Moreno estaría detrás de un plan para acusarlo de narcotraficante y llevarlo preso.

El mensaje del mandatario llegó luego de que se conociera, a través de una publicación de Cambio, una fotografía en la que se ve a un alto funcionario del gobierno de Donald Trump con una carpeta que incluía una imagen, genera con inteligencia artificial, del presidente Petro y de Nicolás Maduro como si estuvieran presos en una cárcel de Estados Unidos.

Lea también: Así se mueve el poder regional para ocupar los mejores puestos en las listas al Congreso

De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, los documentos hablarían de un plan para establecer sanciones contra Petro y sus cercanos e iniciar investigaciones en su contra para, presuntamente, llevarlos a la cárcel. La noticia generó varias reacciones, parcialmente de integrantes del Gobierno, que rechazaron un posible plan contra el jefe de Estado.

“Esto es muy grave. La alianza entre la extrema derecha colombiana y norteamericana para derrocar a un presidente elegido democráticamente cuyo único pecado ha sido promover la paz mundial, levantar la voz contra las injusticias y no arrodillarse a nadie. Es todo un plan que están siguiendo al pie de la letra”, dijo el ministro de Minas, Edwin Palma.

No se pierda: Crece el número de partidos que apuesta a las encuestas para definir su ruta hacia 2026

Fue este mensaje, precisamente, el que generó la reacción de Petro, quien a través de X acusó a Bernie Moreno de estar detrás del supuesto plan. “Este plan fraguado por Bernie Moreno, a cuyos hermanos realicé debates por la corrupción en el robo del Banco del Pacífico y la urbanización ilícita de la sabana de Bogotá y el lavado de activos que se presentó allí, se venga así, haciéndome pasar como narcotraficante”, dijo.

Lo que buscan no es acabar carteles, al contrario, políticos de la extrema derecha colombiana ligados a mafias, han ido a EEUU a buscar destruir el gobierno de Colombia, simplemente porque es progresista y no congenia con la gobernanza narcoparamilitar que ha vivido mi país y… pic.twitter.com/dKCFlX4ZsV — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 9, 2025

Según Petro, se trata de un problema de “seguridad nacional” por el intento de apresar al presidente sin pruebas. De esta manera, el presidente dio a entender que tomará acciones legales a nivel internacional: “Ni Colombia ni América Latina pueden estar bajo chantaje. En reunión con la delegación de la OEA expondré estos hechos y después de ella, tomaremos las medidas que toca tomar”, señaló en su mensaje.

En otro de sus trinos, el presidente Petro dijo que con esas “fake news” buscarían que Donald Trump tome decisiones contra Colombia con el pretexto de atacar el narcotráfico. Finalmente, aseguró que “es hora de gritar en todo el mundo ‘Colombia Libre’”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.