“Tomaremos las medidas que toca tomar”: presidente Petro se fue contra Bernie Moreno

El jefe de Estado señaló al congresista estadounidense de fraguar un plan en su contra para hacerlo “pasar como narcotraficante”. Anunció que llevará el caso a instancias internacionales.

Redacción Política
09 de noviembre de 2025 - 10:12 p. m.
El presidente Gustavo Petro y el senador republicano Bernie Moreno en la Casa de Nariño.
El presidente Gustavo Petro y el senador republicano Bernie Moreno en la Casa de Nariño.
Foto: Ovidio Gonzalez S
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Desde Santa Marta, donde lidera la cumbre CELAC-UE, el presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte mensaje contra el congresista estadounidense Bernie Moreno, de origen colombiano y miembro del Partido Republicano. De acuerdo con el mandatario, Moreno estaría detrás de un plan para acusarlo de narcotraficante y llevarlo preso.

El mensaje del mandatario llegó luego de que se conociera, a través de una publicación de Cambio, una fotografía en la que se ve a un alto funcionario del gobierno de Donald Trump con una carpeta que incluía una imagen, genera con inteligencia artificial, del presidente Petro y de Nicolás Maduro como si estuvieran presos en una cárcel de Estados Unidos.

De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, los documentos hablarían de un plan para establecer sanciones contra Petro y sus cercanos e iniciar investigaciones en su contra para, presuntamente, llevarlos a la cárcel. La noticia generó varias reacciones, parcialmente de integrantes del Gobierno, que rechazaron un posible plan contra el jefe de Estado.

“Esto es muy grave. La alianza entre la extrema derecha colombiana y norteamericana para derrocar a un presidente elegido democráticamente cuyo único pecado ha sido promover la paz mundial, levantar la voz contra las injusticias y no arrodillarse a nadie. Es todo un plan que están siguiendo al pie de la letra”, dijo el ministro de Minas, Edwin Palma.

Fue este mensaje, precisamente, el que generó la reacción de Petro, quien a través de X acusó a Bernie Moreno de estar detrás del supuesto plan. “Este plan fraguado por Bernie Moreno, a cuyos hermanos realicé debates por la corrupción en el robo del Banco del Pacífico y la urbanización ilícita de la sabana de Bogotá y el lavado de activos que se presentó allí, se venga así, haciéndome pasar como narcotraficante”, dijo.

Según Petro, se trata de un problema de “seguridad nacional” por el intento de apresar al presidente sin pruebas. De esta manera, el presidente dio a entender que tomará acciones legales a nivel internacional: “Ni Colombia ni América Latina pueden estar bajo chantaje. En reunión con la delegación de la OEA expondré estos hechos y después de ella, tomaremos las medidas que toca tomar”, señaló en su mensaje.

En otro de sus trinos, el presidente Petro dijo que con esas “fake news” buscarían que Donald Trump tome decisiones contra Colombia con el pretexto de atacar el narcotráfico. Finalmente, aseguró que “es hora de gritar en todo el mundo ‘Colombia Libre’”.

Por Redacción Política

pedrito opinador(59003)Hace 2 minutos
La verdad es que petro se debe dar por bien servido que le digan narcotraficante. Eso por sus acciones en favor de esas bandas. Pero judicialmente es un terrorista amnistiado complice de delitos de lesa humanidad. Que unos idiotas crean que no ya es otro cuento.
Edgard Lopez(56726)Hace 7 minutos
al tipo lo vestirán de naranja y le meterán 20 años fijo. Lo que lo va a matar con seguridad es no tener acceso a X para seguir diciendo wevonadas y que idiotas útiles como los que leemos, lo apoyen y sigan en la miseria pura en que se encuentran, otros los que tienen acceso por ejemplo a la UNGDR, esos si han hecho platica sin duda.......
Sergio Clavijo Ortiz(26354)Hace 29 minutos
No hay duda; al presidente lo han querido tumbar desde el mismo momento de su posesión y desde que denuncio al narcotráfico y paramilitarismo en el 2006 en el Congreso; ahí están los videos. La tal derecha que no son mas que "empresarios" de dudosa procedencia sus negocios, son quienes andan en esos trajines. Hoy los verdaderos empresarios, han ganado mas dinero con las políticas del presidente Petro que con con cualquier gobierno derechista.
Gilberto R.M.(54899)Hace 34 minutos
Esos hijuepujtas -lamefundillos de los Gringos-, quieren hacer con PETRO lo que en su época hicieron con Jesucristo: ! Calumniarlo, perseguirlo, torturarlo y llevarlo a la muerte porque tuvo el valor de DENUNCIARLOS y ENFRENTARLOS ¡
Luis(97873)Hace 48 minutos
Cuando el río suena…
