Crece el número de partidos que apuesta a las encuestas para definir su ruta hacia 2026

Tras la veda impuesta por la Ley 2495 de 2025, la semana pasada las encuestas regresaron al panorama electoral y sacudieron varias campañas y coaliciones. La más reciente medición de Cifras y Conceptos, que dejó como punteros a Sergio Fajardo, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella; y al presidente Gustavo Petro con más de 40 % de favorabilidad, desataron varias movidas en busca de alianzas para sumar votos en la contienda que se avecina.

La agitación también demostró que las encuestas seguirán trazando una parte del camino electoral en los próximos meses, al menos hasta que el panorama se aclare con las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas de marzo. Se espera que en las próximas semanas más firmas publiquen sus mediciones, pero, además, que los partidos utilicen esta figura para enrutar sus campañas.

Este diario conoció, por ejemplo, que el partido Alianza Verde hará una encuesta con cerca de 10.000 muestras en 19 departamentos para ver el nivel de aceptación de sus congresistas. En esta bancada hay una fuerte división entre el sector oficialista, cercano al presidente Petro, y el de independencia u oposición, que se mueve para que la colectividad no llegue al llamado “frente amplio”.

Este pulso se ha trasladado a la organización de las listas al Congreso, particularmente para el Senado. En esta corporación buscan repetir figuras como Ariel Ávila y “Jota Pe” Hernández, ambos con interés de ser cabeza de lista, pero en orillas ideológicas opuestas. A esto se suma que tras el retiro de Alejandro Gaviria del Nuevo Liberalismo, su nombre ha sonado para las filas verdes, pero no convence al sector petrista.

Se espera que la encuesta que contratarán desde la dirección de la Alianza Verde ayude a aclarar el panorama de las listas y, de paso, conocer cómo están las fuerzas de cada bando de cara las consultas y la primera vuelta. A esta fuerza se sumarán que incluso ya han dialogado con empresas encuestadoras para iniciar sus procesos.

La coalición de exmandatarios regionales (Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa y Juan Carlos Cárdenas) ya acordaron que harán una encuesta de 4.000 muestras en al menos 12 capitales y en varios municipios para definir quién de los cuatro sigue adelante y se suma a la consulta de la derecha.

Aún no se conoce si el proceso lo tendrá una encuestadora nacional o internacional, una decisión que depende del costo. En todo caso, se supo también que habrá una firma auditora y su origen dependerá del de la encuestadora. Es decir, si la firma que hace es nacional, la que audita es internacional y viceversa.

Y a todos estos sectores se suma el Centro Democrático, que a finales de este mes decidirá el nombre de su aspirante presidencial tras una encuesta que mida a María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Miguel Uribe Londoño y Andrés Guerra. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de polémica, pues Uribe se quejó de las condiciones y desató una pelea interna que terminó con el retiro del panorama de ATLASINTEL, la firma que querían las mayorías en el uribismo para realizar el sondeo.

